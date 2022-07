Hermanos muertos en choque: “Hay un abrumador cuadro de evidencias” dijo fiscal

El chofer de colectivos pidió perdón

El chofer de colectivo de la Línea 6 que cubría el trayecto Paraná – Oro Verde, Roberto Oscar Mangona, presentó este lunes acuerdo para cumplir seis años de prisión efectiva. Esa pena se definió en un juicio abreviado, además de una pena de 10 años de inhabilitación para conducir., aproximadamente a las 6. El automóvil Renault Megane en el que se trasladaban, fue impactado por un colectivo de la empresa Ersa (Línea 6), al mando de Mangona.“Hemos logrado una solución que satisface a todas las partes y logra de alguna manera la paz jurídica; nos parece que es una buena pena, lo hemos estado dialogando con el doctor Ermácora (querellante) que ha estado conmigo durante la investigación penal preparatoria (IPP)”, afirmó el fiscal Mariano Budasoff.De la misma manera, precisó que ““Se cumple de alguna manera con la función comunicativa que tiene la pena para estos casos, es decir que”, argumentó el fiscal.Por su parte,, apuntó a: “Esta calificación ha remitido a una pena de 8 a 25 años, pero atento a que la familia fue debidamente asesorada, a la justicia también no la entienden en cantidad de pena, sino en términos de seguridad jurídica, en términos de tranquilidad y de cerrar esta etapa, han acordado aceptar esta pena efectiva de seis años y la inhabilitación por diez años para conducir cualquier tipo de vehículos”.“Por esto, ellos me han transmitido que se sienten satisfechos y es lo que he venido a transmitir a la audiencia, dando el acuerdo en representación de ellos”, relat´el querellante.Asimismo, dijo que “las pruebas han sido contundentes, la Fiscalía y la policía han hecho una investigación impecable, se han sumado otras evidencias y otras diligencias probatorias que normalmente se hacen en otros casos, pero en este, por la gravedad y las particularidades del mismo, se ha desarrollado. Las acusaciones del fiscal se encuentran debidamente fundadas y con todas las evidencias en el expediente”.En la audiencia de juicio abreviado realizada este lunes, se pidió la prórroga de la prisión preventiva domiciliaria de Mangona y las partes, estuvieron de acuerdo en que se continúe con esa modalidad, hasta el 25 de julio, cuando se conocerá el acuerdo de sentencia, pudo confirmarEn el final de la audiencia, el chofer pudo decir unas palabras y solamente esbozó un breve pedido de disculpas. "Quisiera pedir todas mis disculpas a la familia y es lo único que puedo decir", afirmó Mangona.La investigación estableció que Mangona iba en exceso de velocidad, cruzando semáforos en rojo, alcoholizado y drogado con cocaína.