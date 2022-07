Camión recolector destruyó una casa: el chofer conducía ebrio y el test dio 2,26

? De no creer: Camión de residuos se incrustó contra una casa en Escobar



El conductor estaba de franco y el test de alcoholemia le dio positivo: 2,26. El impacto fue tan fuerte que la vivienda se desmoronó. No obstante, no hubo personas heridas.