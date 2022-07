Lo atacaron a disparos, lo hirieron en la pierna, pero no hizo la denuncia

Un joven de 22 años salía de un almacén y fue interceptado por dos sujetos, que sin mediar palabra, le disparan en su pierna izquierda y se dan a la fuga en Barrio Las Mandarinas, de la ciudad de Concepción del Uruguay. El hecho, ocurrió pasadas las 21 del domingo.

Ocurrió en cercanías de calle Henry y 23 del oeste, cuando el joven caminaba hacia su casa luego de salir del almacén, y en extrañas circunstancias le disparan dos sujetos en moto, que el joven herido no pudo identificar.



Por esto, personal policial se acerca al Hospital, donde el herido fue rápidamente trasladado y lo entrevistan, pero éste decide no realizar la denuncia correspondiente.

De todos modos, los uniformados se encuentran realizando las tareas investigativas para poder esclarecer el hecho y determinar las circunstancias en las que sucede el caso, indicó LaPirámide.

Afortunadamente, las lesiones no revisten gravedad ni riesgo para su vida.