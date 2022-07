Video: balearon a una empleada de seguridad en un hospital público de Rosario

Una escena de terror se vivió este domimgo al mediodía en el hospital provincial Centenario de Rosario, situado en una zona muy transitada de la ciudad, y las cámaras de seguridad del lugar fueron testigo del horror: dos sospechosos quedaron grabados cuando, en el ingreso a la parte de la guardia, uno de ellos disparó contra una empleada de seguridad privada, que resultó herida y está fuera de peligro.El ataque ocurrió pasadas las 13 de este domingo, según la información de la Policía de Santa Fe, aunque el video marca unas horas más tarde porque el reloj de la cámara está desfasado, de acuerdo a fuentes consultadas. Los agresores tenían puesto barbijo y, justo antes del ingreso, en la puerta una empleada les colocó alcohol en las manos. Ni bien dieron unos pasos hacia el interior del hospital, uno de los sospechosos desenfundó un arma y abrió fuego contra la mujer, como puede verse en las imágenes que ilustran esta nota.La víctima, de 29 años, sufrió un roce de bala en la clavícula derecha, estaba en estado de shock y no pudo aportar información ante los agentes del destacamento de Policía del Centenario y de la Agencia de Investigación Criminal que fueron al lugar del ataque por orden de la fiscal Andrea Vega, a cargo de la unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.Aunque no pudieron obtener una declaración de la víctima, sí tomaron fotografías del lugar donde ocurrió el ataque, levantaron rastros e incautaron las filmaciones de las cámaras de videovigilancia internas, claves para la causa.Así, en el interior de la guardia del hospital Centenario se secuestraron dos vainas servidas calibre .380, dos plomos deformados y un cartucho intacto calibre 9 milímetros. Todo el material balístico fue enviado a peritar.Había desconcierto sobre el motivo de semejante ataque dentro del hospital, que es uno de los más demandados junto con el Heca en Rosario. El edificio donde fue la balacera está ubicado en Urquiza y avenida Francia, en el corazón de barrio Luis Agote, a pocas cuadras de la terminal de ómnibus Mariano Moreno, una de las vías de acceso a la ciudad.Los sospechosos se fueron en un auto, posiblemente un Volkswagen Gol Trend negro, de acuerdo a los indicios sobre los que trabaja la Policía.Entre las hipótesis que se barajan, se sospecha que, previo al ataque, hubo una discusión entre la mujer baleada y los atacantes, ya que supuestamente la empleada de seguridad privada les habría negado el ingreso al área de neonatología por encontrarse fuera de horario. No obstante, se esperaba profundizar la información con las declaraciones de testigos, entre ellos, el de otros trabajadores que también estaban en el lugar cuando los agresores dispararon.