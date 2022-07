Asesinaron a sereno en una fábrica: tenía las manos y los pies atados

Miguel Ubogi (69) estaba en su trabajo como sereno, en una fábrica ubicada a 10 kilómetros al oeste de Rosario. Según declaró su pareja, quien lo estaba acompañando, el hombre escuchó que ladraban los perros y salió a ver qué sucedía, pero lo asesinaron.



La víctima murió pasadas las tres de la madrugada del domingo en el centro de salud Samco de la localidad de Roldán.



Hasta allí lo trasladaron a partir de la denuncia que hizo la mujer de 64 años desde la hormigonera ubicada sobre el cruce de la autopista Rosario-Córdoba y la ruta nacional A012.



Según su declaración, Ubogi escuchó ladridos y decidió salir a ver qué había llamado la atención de los perros. Como no regresaba y en el lugar no hay iluminación artificial afuera, ella llamó al Comando Radioeléctrico para pedir ayuda.



Los policías llegaron alrededor de las 2.15 e iniciaron un rastrillaje en la fábrica ubicada sobre la esquina noreste del intercambiador de la autopista a Córdoba. Así dieron con el hombre, tendido en el suelo entre una cisterna y dos torres mezcladoras. Le habían atado las manos y los pies.



Una vez que lo hallaron, el sereno recibió asistencia en el lugar y lo llevaron hasta la ciudad para atenderlo, pero finalmente se confirmó su muerte durante la madrugada. El primer informe indica que sufrió un traumatismo de cráneo.



A partir de la denuncia, la fiscal Marisol Fabbro ordenó el traslado del cadáver hasta el Instituto Médico Legal (IML) de Rosario. Allí se llevará a cabo la autopsia mientras el Ministerio Público de la Acusación (MPA) intentaba sumar testimonios al de la viuda para esclarecer el asesinato.



Entre otras medidas, el gabinete criminalístico del organismo judicial recorrió la zona de la hormigonera en busca de cámaras de seguridad públicas y privadas para determinar quién agredió a Ubogi. Asimismo, la funcionaria a cargo de la causa solicitó análisis de laboratorio de elementos con los que ataron al trabajador.



Al margen de la información que dio a conocer la Fiscalía Regional, la Policía del departamento San Lorenzo planteó la hipótesis de que alguien entró a robar a la empresa. No obstante, en las primeras horas posteriores al episodio no se reportaron máquinas o herramientas sustraídas del lugar.



Aunque se ubica muy cerca de Rosario como epicentro de una zona que cerró un primer semestre récord en materia de homicidios, Roldán es parte de otra jurisdicción y no suele ser escenario de crímenes. El anterior episodio ocurrió hace dos años, cuando asesinaron a Gastón Simón (37) durante una pelea entre vecinos.



En lo que respecta a Rosario y demás localidades del departamento, junio concluyó con 17 víctimas fatales. Desde enero se confirmaron al menos 138 muertes, la mayor cantidad en la estadística oficial para la primera mitad de un año.