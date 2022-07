Detuvieron por robo a joven que viajó por trabajo de una localidad a otra

Un robo fue esclarecido en términos materiales y de autoría, mediante tareas policiales conjuntas entre efectivos de la comisaría de Viale y de la División Robos y Hurtos. La Justicia ahora cuenta con elementos probatorios que comprometen al acusado y podrá -eventualmente- determinar responsabilidad e imponer la pena correspondiente.



Acerca del suceso que motivó la intervención de la fuerza de seguridad, el jefe de la comisaría de Viale, Javier Díaz, precisó a FM Estación Plus: "Un vecino de esta ciudad -de 64 años de edad-, formuló una denuncia por el supuesto delito de Robo, contra autores desconocidos, tras advertir la faltante de dispositivos tecnológicos y otras pertenencias de su propiedad".



Inmediatamente la policía local puso en marcha una investigación, avanzando con pistas firmes sobre una hipótesis que resultó certera: "Se logró identificar a un joven, radicado en San Benito, quien desde hace unos días se encontraba efectuando trabajos en un tendido de alumbrado en la zona de calles Irigoyen y Panutto, teniendo asignada la tarea de cavado de pozos", apuntó Díaz.



La oportunidad de trabajo no habría sido bien aprovechada por el sospechado, sino que le fue un contexto propicio para delinquir. Sin embargo, la Policía llegó hasta él: "Con toda la información recabada, se solicitó la intervención de la División Robos y Hurtos, con quienes mediante un trabajo en conjunto y contando con su valiosa colaboración funcional, se pudo determinar el domicilio del sindicado, plasmando demás indicios en el informe de gestión de allanamiento y requisa, que fueron autorizados por la justicia", afirmó el funcionario y agregó: "En el transcurso de este sábado, efectivos practicaron el procedimiento, pudiéndose secuestrar en el interior del domicilio de San Benito, una notebook, con su cargador y teclado; una tablet; dos relojes; una brújula; y un cuchillo. Dichos elementos son coincidentes con los denunciados por el damnificado".



Las pertenencias fueron secuestradas y restituidas, conforme la disposición de la Fiscalía en turno; mientras que el joven fue correctamente identificado, quedando supeditado a la causa. (FM Estación Plus)