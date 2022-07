Video: un camión cruzó con la barrera baja y fue atropellado por un tren

Un camionero rompe la barrera baja del paso de Av Donato Álvarez y Bacacay y es embestido por una formación del Sarmiento.#CamioneroIrresponsable pic.twitter.com/kOz0TIwEWk — Estación Vial (@EstacionVial) July 2, 2022

Las cámaras de seguridad de la ciudad de Buenos Aires fueron testigos de un siniestro vial que milagrosamente no terminó en tragedia. Ocurrió en la intersección de avenida Donato Álvarez y Bacacay, donde un camión de carga cruzó con la barrera baja, fue embestido por un tren y como consecuencia del impacto estuvo a punto de aplastar a un peatón. A raíz del siniestro, al menos cuatro personas resultaron heridas y una de ellas debió ser hospitalizada.Según fuentes policiales, efectivos de la Comisaría Vecinal 6A, junto a Bomberos, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y jurisdiccional de la Policía Federal Argentina (PFA), se trasladaron hasta la el mencionado cruce tras recibir una alerta que informaba sobre el choque entre una formación del ferrocarril Sarmiento y un rodado de gran porte.Gracias a las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), se verificó que todo ocurrió cuando, a pesar de las señalas que advertían sobre la próxima llegada del tren, el camión de carga avanzó hacia las vías, rompió una de las barreras que se encontraban bajas e intentó cruzar. Entonces, fue embestido a toda velocidad por una formación que se desplazaba hacia la Provincia de Buenos Aires.En la secuencia se observa cómo el vehículo esperó detenido hasta que pasó una primera locomotora. Segundos después, se lanzó a hacer el cruce y fue golpeado de lado por la unidad que se desplazaba en sentido contrario.Producto del impacto, el rodado fue desplazado varios metros hasta la zona en donde un peatón esperaba a que se levantaran las barreras para poder avanzar. Afortunadamente, el hombre se dio cuenta de la situación y alcanzó a correrse del lugar justo antes de que el camión terminase impactando a escasa distancia de donde se encontraba, publicóPor el incidente, los Bomberos tuvieron que liberar al conductor del camión, que quedó atrapado adentro del rodado, y luego una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital Álvarez con vida. En tanto, se informó que dos pasajeros del tren resultaron lesionados sin revestir gravedad y que también fue asistido el hombre que casi es atropellado, ya que fue golpeado por un semáforo que se precipitó tras la colisión.