Comerciante que escrachó a ladrón cuestionó la falta de presencia policial

Omar Doval, el propietario del local gastronómico que fue blanco de un robo y daños durante el pasado jueves, cuestionó que los hechos de inseguridad crecieron luego de que se sacara la garita policial que estaba apostada en la Costanera de Concordia."Eso se consiguió y ahora estamos nuevamente buscando la forma de tenerla; creo que incluso es algo que ya se habló con Aldo Álvarez", detalló en relación a la promesa del el secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Producción de la Municipalidad de Concordia.Ya hablando del hecho de inseguridad que sufrió en la mañana del jueves, Doval dijo que fue realizado "por un personaje que parece que se cree impune porque mi negocio tiene 14 cámaras"."Fue una sola persona, estuvo 15 minutos - incluso con la alarma sonando - rompió la parte de abajo de una puerta y luego cortó unos cables para que se apague la alarma", mencionó.Muy enojado por la situación, el comerciante se mantenía a la espera de lo que resuelva la Justicia con toda esa prueba.El malviviente "tiró bebidas o las habrá tomado, no comió - o sea que no fue por hambre o necesidad - y se llevó el cambio en efectivo que estaba en la caja registradora", contó el damnificado. Además, enumeró que "se llevó algunas chucherías, rompió un televisor y la caja de la alarma".En ese contexto, Doval informó que hizo la denuncia y desde la Policía le indicaron que tenían individualizado quién era el ladrón. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado desde la Jefatura Departamental de Concordia de ningún tipo de arresto relacionado al hecho.