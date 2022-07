Tiene antecedentes el detenido por el robo “hormiga” en edificio de Paraná

Los allanamientos

Un edificio de avenida Blas Parera de Paraná, donde un tiempo atrás funcionó una empresa de Seguridad, fue el blanco de un "robo hormiga" que se descubrió este jueves. Personal Policial realizó múltiples allanamientos a los fines de recuperar los elementos robados.Sobre el hecho, el jefe de la División Robos y Hurtos, Carlos Schmunk, comunicó aque “el edificio ya hacia un tiempo que no se usaba y los malvivientes falsearon un portón para poder ingresar al establecimiento”.Los malvivientes sustrajeron seis calefactores, tres aires acondicionados, elementos de grifería y de electricidad. “Los malvivientes vendieron muchos de los elementos robados, pero afortunadamente se recuperaron la mayoría”, dijo Schmunk al resalatar que “si la gente no compraría cosas robadas todo sería más sencillo.En este sentido, Schmuck señaló que se avanza en la investigación que se analizan las diversas pruebas y “hay dos personas detenidas y se busca determinar si actuaron más en este hecho”.Uno de los allanamientos se llevó a cabo en calle Juan Manuel de Rosas intersección con Chacho Peñaloza, y se secuestró: un vanitory con grifería y un frente de aire acondicionado marca Samsung .En tanto, otro allanamiento se concretó en el barrio Municipal, calle Junín al final, y secuestraron un aire acondicionado marca Midea, de 5600 frigorías, una vanitory con grifería marca Ferrum, una bolsa de Nylon con ocho tomacorrientes con cable, ocho cajas octagonales, ocho cajas rectangulares, elementos los cuales eran solicitados en el mandamiento judicial.Asimismo, durante el procedimiento se localizó un arma de fuego tipo revolver, calibre .22 largo, marca Bagual. Se comunicó tal situación al Fiscal en Turno Dr. Alfieri Santiago, y el responsable fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales.Un tercer allanamiento fue calle Junín antes de su intersección con calle Güiraldes, lugar donde se procedió al Secuestro de: tres calefactores marca Longvie.Otro de los procedimientos se llevó a cabo en calle Facundo Quiroga, y se secuestraron tres armas de fuego, un revolver calibre .22 marca Bagual, una escopeta caño simple, una escopeta doble caño, dos cartuchos calibre 12 PG, 15 cartuchos calibre 16 PG, un cartucho AT calibre 12.Por el hecho fue detenido un hombre de 24 años de edad. “Se trata de un delincuente que ya tiene antecedentes por hechos similares y quedó supeditado a a la causa”, cerró Schmunk