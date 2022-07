Un joven fue denunciado por abusar de su hermana y seis primos

Un joven y sus dos hermanas tomaron la decisión, después de mucho tiempo, de denunciar judicialmente a su primo de 19 años por haberlos violado. El hombre de 20 años relató los hechos.



Todos los episodios de abuso ocurrieron en barrio Comercial, donde varios familiares viven al lado en distintas casas. "Yo tenía 15 años cuando me violó, teníamos la misma edad. En mi caso fue una sola vez", contó el chico, primera víctima de su primo.



Pero no quedó ahí: también reveló que sus dos hermanas menores de edad fueron violadas por la misma persona. A raíz de sus denuncias en la Justicia, otros familiares se sumaron y confesaron sus calvarios. En síntesis, el acusado abusó de su propia hermana y de seis primos en total. Además, hay otra víctima por fuera de la familia.



"Cuando pasó lo de mi hermana más chica, ella tenía seis años. Otro primo la encontró en su casa encima de él y alcanzó a sacarla. Ella quiere contarlo, pero no puede y llora. Mi otra hermana, que ahora tiene 18, también sufrió otra situación de acoso con esta misma persona", agregó el entrevistado.



Los reiterados hechos sucedieron durante varios años y desde que las víctimas eran menores de edad. Ahora viven un calvario, ya que el acusado sigue estando en el mismo lugar y la Justicia hasta el momento no intervino. "Mi hermanita sale a jugar y tiene miedo", confió el denunciante.



Por ahora son dos las denuncias presentadas en la Justicia: de las dos hermanas del joven que habló. El caso salió a la luz porque la familia se enteró de otra denuncia contra el mismo abusador: "Cuando supimos, tomamos el valor de hablar todos".



El hombre de 20 años confesó que se animó a contar todo porque nota que su hermana más chica "sigue sufriendo por todo esto". "Necesito que esto pare, por lo menos que él se vaya de acá donde vivimos", sostuvo.



Según su testimonio, el violador "confesó todo ante la fiscalía, pero no se hizo nada al respecto". Y añadió: "Hicimos las denuncias en febrero pasado en el Polo de la Mujer y todavía no obtuvimos respuestas". (Fuente: El Doce TV)