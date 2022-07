Cometieron una estafa millonaria contra conocida empresa de tarjeta de crédito

Diez personas fueron detenidas acusadas de cometer una estafa millonaria contra la empresa Tarjeta Naranja mediante falsas compras que pasaban por los posnet de esa firma.



Los arrestos estuvieron a cargo de efectivos del Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes allanaron los domicilios desde los que operaba la banda, situados en los partidos bonaerenses de San Miguel y José C. Paz y la localidad de William Morris.



La organización está acusada de cometer una estafa superior a los dos millones de pesos contra Tarjeta Naranja S.A. mediante dispositivos electrónicos de cobro -posnet- que eran adquiridos a través de la empresa.



A través de ellos, los criminales, cambiando datos filiatorios de usuarios y contraseñas, realizaban compras de entre los 2.000 y 15.000 pesos, para no despertar sospechas de los clientes.



Sin embargo, cuando los damnificados advertían operaciones que no habían realizado, las desconocían en sus bancos, por lo que la empresa Tarjeta Naranja resultó damnificada por un monto superior a dos millones de pesos, dijeron las fuentes.



Tras la denuncia realizada desde esa firma ante la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas 8 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de Andrea Andonaides, se inició una pesquisa en el marco de la cual los efectivos de la PFA identificaron a los sospechosos, verificaron sus lugares de residencia y antecedentes personales.



En base a las directivas judiciales, los policías realizaron ayer allanamientos simultáneos en los domicilios de los acusados, donde hallaron elementos probatorios, entre ellos aparatos de telefonía celular, documentación, posnet y tickets bancarios.



En total fueron detenidas diez personas, seis hombres y cuatro mujeres, y se incautó un revolver calibre 32 largo con cinco municiones, que no contaba con la correspondiente documentación respaldatoria, por lo cual la persona que la tenía en posesión quedó además imputada por "tenencia de arma de fuego", agregaron los voceros.