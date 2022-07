Un verdulero fue asesinado a tiros por la espalda en Rosario

Un verdulero de aproximadamente 45 años fue asesinado este viernes por un desconocido que le disparó al menos cinco veces por la espalda desde una moto frente a su comercio de la zona noroeste de Rosario. El hombre fue trasladado de urgencia en un automóvil particular hacia el Hospital Alberdi, donde falleció.



El hecho se produjo alrededor de las 13 frente a un comercio ubicado casi en la intersección de Castagnino y Anchoris, en barrio Parque Casas, en la zona noroeste de Rosario, cuando el comerciante se encontraba en la puerta de su verdulería y fue abordado por un sujeto que se desplazaba en una moto, quien le disparó varias veces por la espalda.



Los disparos conmocionaron a los vecinos de la zona, algunos de los cuales salieron de sus casas y advirtieron que el hombre agonizaba sobre un charco de sangre.



Una vecina comentó a la prensa que escuchó al menos cinco o seis disparos cuando estaba por llevar a su hija a la escuela. También fue una de las que señaló que el hombre fue trasladado por un vecino en un auto color negro hasta el Hospital Alberdi, donde se constató que había fallecido por la gravedad de las heridas sufridas.



Otros vecinos describieron como una persona "muy amable" que hacía al menos cuatro años que alquilaba el local y que tenía dos hijos. También relataron que por la zona habitualmente hay mucho tránsito y que a esa hora había gente en la calle.



"No sé cuantos minutos estuvo tirado el hombre en el piso porque la ambulancia y la policía demoraron en llegar. Yo vi cuatro vainas servidas", dijo otro vecino a Canal 3.



"Sentimos estampidos y salimos, lo vi cuando estaba en estado desesperante. Sí sabemos que le dispararon desde una moto. El estaba afuera, tal vez estaba por cerrar y le dispararon por la espalda. Algunos dicen que el que tiró lo está esperando, que no fue un robo. Pero a ciencia cierta no sabemos", amplió otro habitante del barrio.