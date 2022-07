Otra estafa: le tramitaron un crédito por $20.000 a través de Mercado Pago

Una paranaense de 41 años denunció a través deque fue víctima de una estafa electrónica a través de su cuenta en Mercado Pago. “Viví una situación horrible que no se la deseo a nadie, pero por suerte me di cuenta a tiempo y no pasó a mayores”, contó la damnificada; es que los embaucadores le tramitaron un crédito por 20 mil pesos, el que -si la firma no cancela- deberá abonar en un pago.“Una amiga hizo una transferencia de Mercado Pago, pero la misma no se acreditó; ella se contactó para hacer el reclamo, (presuntamente) la llamaron desde la empresa y ahí empezaron a enredarla”, contó Mariela. Según la mujer, debido a que la devolución no se acreditaba, le pidieron un contacto alternativo para concretarla. “Y ahí caí yo”, lamentó.De acuerdo a su relato, su amiga facilitó su cuenta de Mercado Pago para que se hiciera la supuesta devolución del dinero. “Me enviaron un link, el que pensé que era para que devolvieran el dinero a mi amiga, pero en realidad me hicieron pedir un crédito por 20 mil pesos a través del que supuestamente se haría la transferencia”.Al dar cuenta del perjuicio económico que le ocasionó la estafa, Mariela agradeció -en cierta medida- que el fraude no fue mayor; es que los embaucadores también la iban a inducir a realizar una transferencia bancaria. “Yo creía tener todas las medidas de seguridad, pero caí”, lamentó y recomendó: “Cuídense no confíen en nadie, porque usan a tus familiares, les roban a ellos y a vos también”.La mujer, explicó que bloqueó su cuenta de Mercado Pago y se mantenía a la espera de que la firma de pago electrónica cancele el crédito fraudulento.Este tipo de estafa es conocida como Vishing (llamadas falsas de un Call Center). La estafa se realiza a través de una llamada telefónica o por email dice ser el centro de Atención al Cliente de una empresa. En esta llamada, el delincuente recolecta toda la información que le proveas como: números de tarjetas, número de cédula, entre otros, con el fin de extraer dinero de tus cuentas bancarias y vulnerar tu seguridad.