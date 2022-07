Entrerriana denunció por estafa a firma santafesina que construye prefabricadas

Unas 50 familias de distintos puntos del país denunciaron haber sido estafadas por una empresa dedicada a la construcción de viviendas prefabricadas radicada en Venado Tuerto. Los damnificados habrían entregado parte del importe requerido por la obra, e incluso hubo algunos que pagaron la totalidad, recibiendo en compensación una parte de la construcción en unos casos y otros sólo la promesa del inicio de los trabajos, cuando ya están todos los plazos vencidos de inicio y finalización de la edificación.“Contratamos una empresa DreamHouse de Venado Tuerto, en noviembre de 2020 en plena pandemia; un representante de la firma vino a buscar el dinero y a partir de ahí empezó un sinfín de mensajes en los que nos decían que estaban retrasados porque faltaba material, por las restricciones para circular, cuestiones que comprendíamos por la pandemia, pero pasado el tiempo continuaron las excusas”, contó auna de las damnificadas, Anahí Morillo.La mujer, que contrató a la firma para la construcción de una prefabricada en la localidad de Diamante, denunció que hace un año espera por la terminación de la vivienda. “Tuve la suerte de que le construyeran las plateas y el seco, pero el temporal hizo que se arruinaran paredes de durlock y hay otros que entregaron el dinero y no les hicieron ni la platea”, indicó en diálogo conel programa que se emite por“Es tristísimo lo que vivimos porque el sueño de todos es tener la casa propia, para lo que uno invierte sus ahorros y no nos están cumpliendo el contrato que firmamos”, apuntó. De acuerdo a lo que comentó Morillo, ella entregó 530 mil pesos e iba a pagar el resto en cuotas, una vez finalizada la vivienda cuyo costo final era de 1.700 mil pesos. “Hay algunos que pagaron un porcentaje determinado y otros la totalidad”, refirió.Los damnificados conformaron un grupo de WhatsApp integrado por aproximadamente 50 familias de Córdoba, Santa Fe, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, donde comparten las informaciones que les dan desde la empresa, pero las mismas difieren entre sí. “Todo el tiempo nos dicen que van a venir, pero hace un año que los esperamos. Ahora nos dijeron que la empresa sufrió una estructuración, pero también descubrimos que entregaron cheques sin fondo a corralones”, alertó.“Todas las familias tenemos un contrato firmado por el gerente en el que consta como será la construcción en un rango de tiempo de 120 o 180 días que no se cumplieron”, denunció.Los afectados radicaron las denuncias correspondientes ante Defensa al Consumidor y la fiscalía de Venado Tuerto pero, de acuerdo a lo que comentó Morillo, los responsables de la firma “no se presentaron a las mediaciones”.“No nos queda otra que esperar a que la empresa cumpla y otros pidieron la devolución del dinero”, cerró.