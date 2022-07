Conductor se descompensó al volante, despistó y chocó contra un árbol

Se produjo un accidente de tránsito en la ciudad de Villa Elisa. El hecho, que ocurrió esta mañana, fue protagonizado por un hombre mayor de 75 años, oriundo de dicha ciudad.

El conductor transitaba en un automóvil Volkswagen UP, por calle Francou, en sentido Este - Oeste, y se descompensa al volante. Como consecuencia de la situación, perdió el control del vehículo y colisiona con un árbol, en la intersección de Francou e Irigoyen.

El hombre fue trasladado al Hospital San Roque para su revisión y según indicaron fuentes policiales, afortunadamente, no resultó lesionada ninguna otra persona por el accidente, indicó Infopalmares.

Intervino personal de Comisaría Villa Elisa, ambulancia de SAME junto a Inspección Municipal.