Videos: en segundos roban autos con inhibidores de alarmas en Rosario

Este martes, en cuestión de segundos, dos delincuentes usaron un inhibidor de señal y robaron un maletín del interior de un vehículo que acababa de ser estacionado por su dueño, que bajó para dirigirse a un kiosco. El hecho ocurrió en inmediaciones de Italia y avenida Pellegrini.“Paré. Yo trabajo por la zona. Fui al kiosco. Tengo la costumbre de darme vuelta cuando pongo la alarma. Se ve que esta vez no me percaté de que no había hecho luz. Ahí es donde ellos trabajan”, dijo Edgardo a El Tres.

Edgardo señaló que al regresar del comercio se dio cuenta de que tenía el auto abierto y faltaba su maletín con documentación y dinero. “Llamé a mi último cliente para ver si me lo había dejado ahí, pero me dijo que no estaba. Como hay un restaurante en la esquina que tiene cámaras fui a pedir las imágenes. Ahí se ve que son dos personas”, agregó.“Están vestidos iguales. Uno hace de campana y el otro roba”, resumió.El hombre comentó que recorrió varias cuadras por Pellegrini (calle tomada por los ladrones al irse) para ver si habían tirado papeles del maletín, pero no tuvo éxito. “Es lo que más daño me hizo”, finalizó.Un hombre fue víctima de un hecho delictivo que involucró un inhibidor de alarmas. El suceso tuvo lugar este martes por la mañana en cercanías del colegio Inmaculada, ubicado en el barrio Sur de la capital provincial.Según indicó la víctima, el episodio ocurrió en pocos minutos. "Bajé del auto para llevar a mi hijo al Jardín, estoy seguro que apreté la llave del cierre centralizado, crucé, lo dejé y volví. En ese lapso esa persona cometió el robo", relató.

Gracias a la cámara de seguridad de un vecino de la zona, "vimos que una persona muy bien vestida que había estando dando vueltas por la zona, se acerca a mi auto, saca la mochila con la notebook, luego sube a su auto, un Volkswagen Fox y se va", dijo a Telefe Santa Fe."Esperamos que se tomen cartas en el asunto y se investigue. No es algo nuevo e inusual", concluyó. Fuente: (Rosario3 – TelefeSantaFe)