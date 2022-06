Un hombre cayó al río hace 10 días y su familia pide que no dejen de buscarlo

Un hombre que cayó a las aguas del río Coronda en inmediaciones de Puerto Gaboto hace 10 días luego de que su embarcación diera una vuelta de campana continuaba siendo intensamente buscado por familiares y efectivos de Prefectura.



Jorge Luis Krenz, de 55 años radicado en Rosario, había ido a la zona de la Cuatro Bocas, en Puerto Gaboto, a pescar en compañía de varios amigos. Según relataron algunos testigos, el hombre habría tomado el control de la lancha y se produjo un accidente por el cual la embarcación se dio vuelta de campana.



"Mi papá fue con dos amigos a pescar a Puerto Gaboto, a las Cuatro Bocas. Supuestamente recién estaban cruzando, el sábado a las 11 de la mañana, y se les cayó, según dicen, un tarrito de aceite al río. Entonces el dueño de la lancha, que era quien manejaba le dijo a mi papá: ‘Tené el comando así levanto la botella’, y mi papá hizo una mala maniobra y la lancha pegó dos giros que los tumbó al agua, donde cayeron mi papá y un amigo", relató Cecilia en declaraciones a la prensa.



La hija del hombre desaparecido contó que el amigo de su papá pudo llegar hasta la orilla y que le pedía a Krenz que se quedara quieto: "Salió a flote dos veces y después no salió más", agregó.



Los amigos de Jorge prestaron declaración en la sede de Prefectura de Puerto Martín, como también un isleño que dijo haber alcanzado a salvar a uno de ellos.



"No doy más, en Prefectura me dijeron que los buzos buscaron por tres días en Puerto San Martín y en Puerto Gaboto y después suspendieron las tareas. Están avisados hasta en Arroyo Seco y yo quiero que siga haciendo el recorrido con los buzos porque si su cuerpo queda enganchado en una rama no lo encontraremos nunca más. Llamo todos los días a Prefectura y no me dicen nada", concluyó la joven. (La Capital)