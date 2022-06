Tiene 63 años, conoció a una joven por Tinder y le desvalijó la casa

Foto: La víctima contó lo sucedido Crédito: El Día

Una joven de 20 años conquistó a un hombre de 63 por Tinder y fue a visitarlo a su casa en compañía de una amiga. El hecho ocurrió en La Plata y cuando la mujer ingresó a la vivienta, lo golpeó y le desvalijó la casa.



La víctima es Jorge Delgadillo. El estaba solo en su domicilio y le tocaron el timbre. Cuando atendió la puerta, estaba la joven con quien venía hablando por la aplicación de citas. Ella se identificó, junto a la amiga con la que estaba, y él las hizo pasar.



“Me dijo que se había peleado con su novio, de quien aseguró que es violento. Además, contó que tenía frío y quería volver a su casa en un remís”, explicó Delgadillo, quien las invitó a cenar antes de que se vayan.



El jubilado relató: “Estábamos pasando un momento muy lindo, comiendo, tomando vino y escuchando música”. Sin embargo, de pronto comenzó a sentirse mareado y con sueño.



En este sentido, aseguró que antes de quedarse dormido por los efectos de alguna pastilla o líquido que le pusieron en su vaso, le quedó una “vaga sensación de haber intentado defenderse con sus manos” de un supuesto ataque a golpes.



“Me desperté hoy (por el viernes) a las 11 de la mañana gracias a que un amigo que vino a visitarme. Como no le respondía al timbre, insistió hasta que al fin me desperté y le abrí la puerta”, señaló.



Cuando intentó ponerse de pie, sostuvo que se sintió “muy aturdido y dolorido”, y agregó: “estaba con pocas fuerzas para levantarme del piso, donde me dejaron atado con cintas de plástico”.



Delgadillo, al igual que su amigo, quedaron completamente sorprendidos por el enorme desorden que había en el domicilio. Pero también por los golpes que tenía el hombre en su cara y sus manos. Sin embargo, la víctima no pudo saber cómo le provocaron esas heridas.



Poco después de levantarse, se percató de que ambas le habían robado. Las ladronas se llevaron su billetera con 6 mil pesos y documentación, una PlayStation 4, su celular y huyeron en su Volkswagen Gol Trend gris. Ambas están prófugas y son buscadas intensamente por la policía. (El Día)