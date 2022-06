Mujer asesinada en estancia: la hipótesis de la familia

Policiales Ingresaron a robar a una estancia y asesinaron a la propietaria

Mónica Arana tenía un proyecto relacionado con caballos. Este dato habría hecho suponer a un grupo de delincuentes que la mujer tenía dinero en su estancia de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, por lo que fueron a robarle en un golpe comando que terminó en tragedia, ya que la mujer murió de un disparo. En su casa tenía caballos y animales rescatados o en tránsito., tras una investigación preliminar por parte de la policía para tratar de dar con los responsables del homicidio. En totalMónica, al darse cuenta del robo,en un hospital cercano, abandonado por sus socios. La familia sospecha que otro de los delincuentes también habría fallecido."Gente joven que entra planificando y se va con uno o dos muertos. No está confirmado, pero parece.", expresó Patricio. "El país está tan destruido que ni los delincuentes saben delinquir", agregó con visible bronca.De acuerdo a las primeras imágenes captadas, un camión mudancero es el que usaron los delincuentes para el escape, el cual fue visto en un hospital donde dejaron al delincuente que murió.La fiscal que investiga el crimen ordenó diversas diligencias para identificar a la banda, al tiempo que aguardaba los resultados de las autopsias de la víctima y el acusado, que se realizaban este martes en la Morgue Judicial de Moreno.Los voceros informaron a Télam que la fiscal Alejandra Rodríguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 9 de General Rodríguez, esperaba además algunos resultados de pericias para seguir avanzando en la causa, entre ellos los análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona."Quiero destacar la labor de la policía rural de General Rodríguez, estuvieron con nosotros desde la mañana hasta las 9 de la noche, cuidando todos los detalles. Estaban con sueño, con frío. La labor de ellos impecable", agradeció Patricio.El hecho ocurrió en el mediodía del lunes en una estancia ubicada sobre la calle Brasilia en la que vivía la víctima de 60 años. Fue allí donde arribó una camioneta con cuatro hombres a bordo que se acercaron hasta el ingreso del predio hasta que uno de ellos descendió con la excusa de pedir agua.Mientras el primero de ellos intentaba engañar a la víctima, los otros tres acompañantes bajaron armados del vehículo y rápidamente apuntaron contra Mónica que corrió hacia el interior del hogar para resguardarse.Ante el avance de los delincuentes sobre ella, y en un intento por defenderse, agarró una escopeta que guardaba en su casa y disparó contra ellos, según informó el sitio Primer Plano Online.Si bien las primeras versiones aseguraban que los ladrones actuaron disfrazados de policías, fuentes del caso confirmaron a Clarín que no estaban uniformados."La mujer alcanzó a disparar e hirió a uno de ellos, pero también recibió un tiro en el abdomen que se convirtió en letal", señaló un vocero de la investigación que se lleva adelante en la UFI N°9 del departamento Judicial Moreno- General Rodríguez.La mujer fue herida gravemente y quedó tendida en la escena del crimen hasta que arribó una patrulla policial que la trasladó de urgencia al hospital Vicente López y Planes donde murió minutos después.El hombre baleado, por su parte, fue herido en el tórax y sus compañeros lo abandonaron en las inmediaciones de un hospital cercano.Allí lo encontró otra persona, que lo ayudó y lo llevó agonizando hasta el interior del lugar para que recibiera asistencia médica. No obstante, también falleció.