Tras accidente en Avenida Almafuerte, vecinos piden “controles de tránsito”

Paraná El pavimento húmedo influyó en accidente donde conductora cruzó de carril

La opinión de los vecinos de la zona

En la mañana de este martes, ocurrió un accidente en Avenida Almafuerte y calle Gobernador Parera de Paraná. El siniestro estuvo protagonizado por un automóvil Ford Ka que cruzó de carril y chocó a dos autos que circulaban en sentido contrario. Se presumía que “el pavimento resbaladizo habría influido en el hecho”, de acuerdo a lo que conocióSobre el accidente, el jefe de Comisaría Tercera, Jorge Bernardt, había precisado a nuestro medio que “la conductora del Ford Ka no iba a alta velocidad y el desnivel que hay entre ambos carriles, de un metro aproximadamente, hizo que frenara y al momento de caer sobre estos dos vehículos no fue fuerte el impacto”.Acá en esta zona sobre todo,Del tipo de accidentes como el de hoy ya ha habido varios desde que se ensanchó la avenida y se levantó ese paredón en el medio”, indicó auna mujer que vive en el lugar, desde hace más de 50 años.Dijo que “en esa zona de la ciudad. “Generalmente desde Zanni hacia el centro, si hay operativos, acá, no. Debería haber operativos, más que nada de día, que de noche, que es cuando se cometen muchas infracciones”, agregó.Otra vecina entendió que “. Pasan muy fuerte los autos”.Al hablar del desnivel en el lugar, contó que “no solo sucede con los vehículos, hace algunos meses atrás, una persona mayor buscó cruzar y no se dio cuenta del desnivel y cayó, quebrándose el tobillo. Deberían poner alguna barrera en ese lugar, porque es muy peligroso”.ni siquiera si hay un pozo en la calle. Deberían hacer controles”, aseguraron otros vecinos de esa zona de Paraná.