Una mujer murió y 17 personas resultaron intoxicadas con monóxido de carbono

La palabra de los vecinos



, informaron fuentes policiales.El hecho se produjo en una construcción de nueve pisos ubicada en San Luis 3008, adonde concurrió personal del SAME y Policía de la Ciudad, que constató el fallecimiento de una mujer de 88 años en el tercer piso, identificada como Mabel Gionne.Alberto Crescenti, titular del SAME, informó"Los pacientes están siendo evaluados por el área correspondiente de cada hospital y algunos van a necesitar cámara hiperbárica", detalló Crescenti.En el lugar trabajaba personal de Defensa Civil y de la Comisaría Vecinal 3 A de la Policía de la Ciudad.Por su parte, el comandante Martín Cuzzolino, jefe de la Estación 4ta. de Bomberos, afirmó que fueron alertados ""Hasta el momento hay ocho trasladados a diferentes nosocomios, presentaban mareos y fueron derivados por intoxicación de monóxido de carbono. La mujer encontrada fallecida estaba en el tercer piso. Los ocho trasladados son del quinto al noveno piso, y hay personal pericial de bomberos verificando las instalaciones", agregó.Cuzzolino explicó, también, que "es de público conocimiento que todos los inviernos tenemos casos de este tipo por problemas de ventilación y los gases de los artefactos. Lamentablemente son casos que tenemos cuando arranca la época invernal a causa del monóxido de carbono", explicó el jefe de Bomberos.Respecto al edificio, dijo que "hay un conducto principal, pero todavía no se pueden confirmar las causas (del siniestro), está trabajando personal pericial con Metrogas".Respecto a los vecinos del edificio, aseveró que "casi en su totalidad fueron evacuados. Estamos verificando cada uno de los departamentos, que son 52, y se encuentra personal de Metrogas trabajando conjuntamente".También explicó que las familias afectadas corresponden a tres pisos diferentes: quinto, sexto y noveno".Sobre el departamento donde se halló a la mujer sin vida, dijo que verificaron "que el departamento tiene un calefón que estaba encendido. Pero para determinar las causales está trabajando personal de siniestros del cuerpo de bomberos".Por último, Cuzzolino agregó que había una estufa eléctrica y que se está verificando el caño central que evacúa los gases de la totalidad del edificio.Algunos vecinos del edificio también hablaron con Télam y dieron su testimonio sobre lo ocurrido.Leo, un vecino que vive en el octavo piso del edificio, dijo a la prensa apostada en el lugar que volvió de hacer las compras "y ya estaban los bomberos", que avisaron que había un escape de gas."Me dejaron pasar y me dijeron 'abrí todo', luego se volvieron más estrictos y no dejaron pasar a nadie más" al edificio", relató.Sobre la mujer fallecida, dijo que "vivía sola, y era muy conocida" en este edificio, que tiene seis departamentos por planta.Cristina, vecina del cuarto piso, dijo que la víctima "vivía sola y tenía problemas de demencia senil. A veces dejaba todo abierto o quería ingresar a la casa de otros vecinos", y agregó que "la señora tiene un hijo que vive en el extranjero".Por otro lado, Daysi, una vecina del quinto piso, indicó a esta agencia que su esposo debió ser atendido en el Hospital Durand por ir inhalación de gas, pero que ya había sido dado de alta.El hecho ocurrió a solo una cuadra de donde el jueves pasado se incendió un piso ubicado en Ecuador al 900, casi esquina Córdoba, donde murieron una madre y cuatro de sus hijos luego de "la súbita reacción térmica de baterías de litio pertenecientes a un scooter monopatín eléctrico", según las primeras pericias.También esta tarde se recibió un segundo llamado con motivo de otro presunto escape de gas en un centro de día sobre la misma calle (San Luis), pero a la altura de altura 2940.Luego de inspeccionar el lugar, se confirmó que el edificio no presentaba ninguna pérdida de gas, y que la alerta fue provocada por el aroma desprendido por el tanque de GNC de un auto estacionado en la calle, sin relación con el establecimiento.De todos modos, ambos edificios fueron evacuados preventivamente y se restringió el ingreso a la zona.Los agentes continuaban esta tarde trabajando en el lugar.Personal policial indicó que se están revisando los departamentos del edificio y que entre las 17 y 18 se liberará el tránsito en la zona afectada aledaña a San Luis y Anchorena.