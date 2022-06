Un muerto y 17 personas asistidas por inhalación de monóxido de carbono

Una persona murió y al menos otras 17 fueron atendidas por inhalación de monóxido de carbono luego de un escape de gas ocurrido en un edificio ubicado en el barrio porteño de Balvanera, informaron fuentes policiales.



El hecho se produjo en una construcción de nueve pisos ubicada en San Luis 3008, adonde concurrió personal del SAME y Policía de la Ciudad, que constató el fallecimiento de una mujer en el tercer piso.



Alberto Crescenti, titular del SAME, informó a Télam que la persona fallecida es una mujer de 70 años y que nueve residentes del edificio fueron atendidos en el lugar y ocho trasladados a diferentes hospitales.



Los intoxicados fueron llevados a los hospitales Ramos Mejía y Durand, en tanto que un niño fue trasladado al Hospital Gutiérrez, todos con el mismo diagnóstico.



En el lugar trabajaba personal de Defensa Civil y de la Comisaría Vecinal 3 A de la Policía de la Ciudad.



El hecho ocurrió a sólo una cuadra de donde el jueves pasado se incendió un piso ubicado en Ecuador al 900, casi esquina Córdoba, donde murieron una madre y cuatro de sus hijos luego de "la súbita reacción térmica de baterías de litio pertenecientes a un scooter monopatín eléctrico", según las primeras pericias.



También esta tarde se recibió un segundo llamado con motivo de otro presunto escape de gas en un centro de día sobre la misma calle (San Luis), pero a la altura de altura 2940.



Luego de inspeccionar el lugar, se confirmó que el edificio no presentaba ninguna pérdida de gas, y que la alerta fue provocada por el aroma desprendido por el tanque de GNC de un auto estacionado en la calle, sin relación con el establecimiento.



De todos modos, ambos edificios fueron evacuados preventivamente y se restringió el ingreso a la zona.



Los agentes continuaban trabajando en el lugar.