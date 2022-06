Tras un arduo trabajo, lograron rescatar al caballo que había caído en un pozo

Foto: Bomberos Voluntarios

Varias horas de trabajo demandó a Bomberos Zapadores y Voluntarios lograr rescatar con vida a un caballo que había caído en un pozo ubicado en un terreno baldío, sobre la intersección de calles Tibiletti y Parera de la ciudad de Paraná.Según se pudo precisar, el caballo "Ramoncito" era llevado por un joven que no divisó el hueco y el animal cayó.El comisario Juan Pablo Godoy, a cargo de Bomberos Zapadores, dijo aque “se trata de un pozo que no tenía tapa cuyo diámetro es de unos 50 centímetros”. Y dio cuenta que el animal es un potrillo de tamaño pequeño.Mientras se realizaban las tareas de rescate, el comisario señalaba que no era para nada sencillo, ya que “el pozo tiene una estructura de hormigón, hay unas válvulas en el fondo y al parecer por allí pasan cañerías, entonces debemos esperar que el personal municipal nos diga que se puede romper”.Por su parte, el veterinario de la Policía, Federico González, precisó aque “el animal está con calambres y sufrió diversos golpes, debió ser sedado para poder rescatarlo con rapidez”. Además, señaló que está deshidratado ya que dentro del pozo la temperatura es muy elevada.En tanto el responsable del área de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Lucas Feltes, informó a este medio que “el pozo tenía una tapa de hierro y se ve que la robaron, estamos sorprendidos como un caballo cayó en un pozo tan pequeño”.Finalmente, y luego de varias horas, el animal logró ser rescatado con vida y fue llevado a un lugar para recibir asistencia.