Un joven de 16 años simuló un fusilamiento con un arma de juguete en un colegio

Un alumno de 16 años, de un colegio privado de Florencio Varela, llevó un arma de juguete a la escuela, simuló fusilar a un compañero, le apuntó a una joven y subió las imágenes a las redes sociales, informaron a Télam fuentes del establecimiento educativo.



El hecho trascendió hoy, pero ocurrió el jueves pasado en el Instituto Privado Doctor Sallarés, ubicado en España 2912, en el centro de Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense.



Según se observó a través de videos y fotos que se viralizaron en redes sociales, un joven que cursa sus estudios en 5° A llevó una réplica de una pistola Bersa .22 y simuló fusilar a otro compañero, que estaba arrodillado en el piso.



En otra foto, se advierte cómo uno de los chicos empuña el arma y apunta hacia la cara de una compañera primero, y luego de un compañero.



En declaraciones televisivas, el representante legal y dueño del colegio, Ignacio Ferrandi, explicó que tras identificar a los estudiantes que participaron del episodio, se convocó a sus familias y se decidió apartarlos durante dos semanas "mientras los especialistas realizan un abordaje individual y grupal, para definir si existe un patrón violento" en los adolescentes.



El propietario del colegio lamentó el episodio, analizó que da cuenta "de un elevado nivel de violencia" entre los jóvenes y contó que la escuela ya trabaja junto a un equipo interdisciplinario para abordar esa problemática.



En ese marco, precisó que el establecimiento educativo no planea expulsar a los chicos que participaron del simulacro de fusilamiento dado que, en ese caso, "los dejaría por fuera del sistema educativo" y no los ayudaría a solucionar el problema de fondo.



"Por eso, nos tomaremos estas dos semanas para ver qué observan los profesionales. Pude advertir que los chicos no tomaron dimensión de lo que estaban haciendo, no midieron las consecuencias, sólo pensaron en subir las imágenes a las redes sociales", analizó.