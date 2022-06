Muertes por mala praxis: Ojeda "realizó el mismo procedimiento" en ambos casos

Policiales El cirujano Ojeda deberá cumplir prisión preventiva efectiva hasta la sentencia

Se llevó a cabo este lunes en los Tribunales de Concordia la audiencia de prisión preventiva contra el cirujano Sergio Daniel Ojeda, que fue presidida por el vocal Eduardo Degano.El fiscal Martin Núñez, dialogó cony dijo que “él cumple prisión preventiva, dispuesta por la justicia de Concordia. También, desde el martes de la semana pasada, está procesado y con prisión preventiva por la justicia de Capital Federal. Por cómo están las dos causas, entendimos que es mejor que quede en Buenos Aires, donde está la causa recientemente iniciada”.Aclaró que “la única forma que tiene de recuperar la libertad es que sea liberado de ambas causas”.En ese sentido, señaló que “nuestro país es federal y por eso para ejercer en las distintas provincias debe matricularse en cada una. Cuando inició la causa en Concordia, el Ministerio de Salud le suspendió la matrícula hasta que haya sentencia en la causa. Él cuando recuperó la libertad se fue a Corrientes, donde tuvo un consultorio y continuó trabajando. Cuando empezó la pandemia se le complicó todo, porque no podían llegar personas de Brasil a atenderse con él, algo que lo beneficiaba por el tipo de cambio, el real era más fuerte. Decidió así irse a Buenos Aires, porque hay otro poder adquisitivo”.“En Buenos Aires murió una mujer oriunda de Perú. La mujer que falleció en Concordia era de Uruguay. Él busca clientes de otros lugares porque tienen otro poder adquisitivo y porque desconocen quién es él”, dijo.Resaltó que “solicité que se le prohíba atender en todo el territorio nacional como cirujano plástico. Eso fue otorgado por la Cámara de Apelaciones y confirmado por la Cámara de Casación. Él no tenía permitido trabajar en ninguna parte del país. Por eso ahora en Buenos Aires le imputan el homicidio de la mujer peruana, ya que tampoco estaba en un lugar habilitado, no tenía matrícula ni los elementos adecuados. El hecho fue prácticamente calcado: era una liposucción, le recetó la misma medicación que a la víctima anterior. Fue peor que el hecho en Concordia, donde sí tenía matrícula y personal que lo ayudara”.“El hecho de la desobediencia judicial fue tomado en cuenta para la decisión que tomó la Justicia de Concordia de darle prisión preventiva”, dijo.“Hay un desprecio absoluto por la vida de las personas. Eran mujeres sanas, solo querían mejorar estéticamente. Eran dos mujeres jóvenes. Sumado a eso hay víctimas que no han fallecido, pero sí han terminado mutiladas. El médico no es cirujano plástico. Él solo busca rédito económico, las personas no son pacientes, terminan siendo clientes”, agregó.