Nena murió por inhalación de monóxido de carbono: piden la detencion de niñera

Apenas habían pasado unos minutos de las 14 del lunes pasado, cuando Soledad Rolón decidió que era hora de que los tres chicos que estaban bajo su cuidado se fueran a dormir la siesta. Por eso, la niñera de 28 años, que ya llevaba algunos meses trabajando como cuidadora en una casa del partido de Escobar, acompañó a Sofía de 3 años, a su hermanita de 11 meses y a su propio hijo a una habitación y los acostó. Antes de irse, cerró todas las ventanas y prendió una estufa alimentada por una garrafa. Luego, se fue a recostar al sillón con su celular en la mano.Los médicos que llegaron al lugar pudieron salvar a todos menos a la nena de 3 años, que ya estaba muerta para cuando llegó la asistencia. Los especialistas determinaron que Sofía falleció por una importante inhalación de monóxido de carbono, producto de una pérdida que tenía la estufa que encendió la niñera antes de encerrar a los menores en un cuarto sin ventilación.Por esta situación, el fiscal de la UFI N°5 de Escobar, Claudio Aundjian, pidió formalmente la detención de Soledad Rolón (28), acusada del delito de abandono de persona seguido de muerte.Ahora, será el juez de Garantías el que decida si hace efectiva la solicitud del fiscal de detener a la niñera.La autopsia realizada al cuerpo de la nena, especificó que, efectivamente, la muerte se produjo por la inhalación del monóxido de carbono. Esta información, se completó con el informe pericial que realizaron los bomberos de la Policía Bonaerense con asiento en el partido de San Isidro. Allí, especificaron que la estufa alimentada con garrafa tenía una importante pérdida de monóxido de carbono.Uno de los testimonios fundamentales, que constan en la causa que investiga el fiscal Aundjian, es el del padre de la menor. El hombre explicó que la niñera había sido advertida expresamente de que tenía prohibido encender esa estufa dentro de la casa. A pesar de esta advertencia, la utilizó igual.“Entendemos que esto no es un homicidio culposo, sino que es más grave y profundo de analizar. Estamos hablando de una persona que libró a la nena a su suerte y en cuatro horas no se preocupó en ver si alguno de los menores estaba bien o si necesitaban algo. A nuestro entender, debe estar detenida por eso hicimos el pedido ante el juez”, explicó a Infobae una fuente fiscal.Según la reconstrucción que realiza la Justicia, Rolón hacía las veces de niñera en la casa de los padres de Sofía, ubicada en la calle Yatastro, entre Nigromante y Tatán, en el barrio Loma Verde de Escobar desde hacía varios meses. Esa tarde, la cuidadora, que vive en la zona, llevó a su hijo pequeño a su trabajo, algo que no era habitual. Según los testimonios, los chicos jugaron durante toda la mañana hasta que llegó la fatídica siesta.Luego de encontrar a los niños inconscientes y de pedir ayudar, la niñera intentó justificarse con, según creen los investigadores, una mentira. Dijo que, en realidad, su hijo se había golpeado la cabeza al caerse de las escaleras y que se había ausentado de la casa para pedir ayuda y, por eso, había dejado solas a las nenas. No hay ningún registro de atención para el hijo de la niñera Rolón ni tampoco ninguna cámara la ve salir del lugar.Por lo tanto, para los investigadores, encabezados por Aundjian, no quedan dudas de que existió una marcada negligencia por parte de la niñera que, no sólo dejó a los menores sin ventilación sino que, además, prendió una estufa a sabiendas que tenía prohibido usarla y, para peor, en cuatro horas no ingresó a la habitación a ver como estaban los chicos.En un reciente posteo de Facebook, la madre de Sofía, Carina, escribió unas palabras para despedir a su hija y, además, culpar a la niñera Soledad Rolón: “Sofía, mi bebé de 3 años, murió en mis brazos luego de cinco paros cardíacos, con el 80% de monóxido de carbono en su cuerpito”.Si bien la niñera es vecina de la zona de Escobar, desde que sucedió la muerte de Sofía decidió mudarse. Es que el sábado, los vecinos realizaron una marcha en la casa de la mujer con la intención de escarcharla y hacer Justicia por mano propia.A pesar de que en un primer momento la mujer había sido detenida, luego fue liberada. Ahora, en caso de que el juez convalide el pedido de detención hecho por el fiscal, la Policía deberá buscarla nuevamente. La acusación en su contra es grave. El abandono de persona seguido de muerte tiene una pena que va de los 5 a los 15 años de prisión.