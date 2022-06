Irrumpieron en una fiesta de 15 y balearon al padre de la cumpleañera

El festejo de un cumpleaños de 15 terminó de la peor manera cuando cinco jóvenes entraron al salón donde se desarrollaba la celebración y uno de ellos disparó contra el padre de la cumpleañera.



La víctima, de 47 años y cuya identidad no trascendió, se encuentra en grave estado, internado en terapia intensiva del hospital regional.



Todo sucedió en el salón del club Defensores de Belgrano, en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. La Policía logró detener a cuatro de los atacantes, pero uno pudo escapar corriendo. Sería el autor de los disparos.



La fiesta transcurría con normalidad cuando, alrededor de las 3 del domingo, cinco hombres ingresaron por la puerta principal del salón del club. Sólo uno estaba armado. Y fue quien le disparó al padre de la joven.



Los atacantes huyeron. Cuatro lo hicieron en un auto y tras una persecución fueron detenidos por la Policía. Tienen 22, 18, 17 y 15 años. Pero el quinto, que escapó a pie y fue perseguido por familiares presentes en el festejo, está prófugo. Según fuentes policiales, sería al autor de los disparos.



El club se encuentra en el barrio Abel Amaya. El padre de la joven resultó herido en la zona del tórax: el disparo comprometió su corazón, los pulmones y el hígado. Fue trasladado minutos después del hecho al hospital en un vehículo de un familiar.



Según las autoridades del hospital, su cuadro es grave.



La Policía investiga ahora el móvil del hecho, sin descartar ninguna hipótesis, aunque tiene por seguro que no se trató de un intento de robo como ocurrió en otras fiestas.



Los atacantes actuaron rápidamente y se presume que fueron a disparar contra la víctima, cuyo nombre no fue dado a conocer para preservar a la menor que festejaba sus 15 años.