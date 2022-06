Niña no respiraba tras intoxicarse y policía la salvó:“Fueron minutos cruciales”

El sargento German Alfaro se convirtió en héroe al salvarle la vida a una adolescente de 12 años que se había intoxicado con monóxido de carbono y no podía respirar. El hecho ocurrió en la localidad de San José.Según contó Alfaro a, todo ocurrió, alrededor de las 23 horas del sábado, cuando Ángela, de 12 años, y su hermano, de 10 años, estaban acostados por dormir, y de repente la adolescente comenzó a tener dificultades para respirar,Su madre y padrastro, comenzaron a pedir ayuda para llevar a su hija hasta el centro de salud. De manera desesperada, recurrieron a una vecina quien los llevó hasta la comisaría más cercana y recibieron la ayuda del sargento Alfaro.Alfaro detalló que “; al salir vi que dos personas estaban muy nerviosas e inmediatamente vi a la niña que estaba desvanecida”.El sargento contó que “fueron momentos de mucha tensión, la adolescente estaba desvanecida y al tocarla note que no tenía signos vitales y no respiraba”. Además, agregó que “comencé rápidamente a realizarle maniobras de RCP mientras íbamos camino al hospital, fueron pocos minutos, pero hasta que la chica no tuvo pulso no me tranquilice”.“En esos pocos minutos se te pasan muchas cosas por la cabeza, tengo hijos pequeños y”, mencionó Alfaro al resaltar que cuando la adolescente tuvo pulso le “volvió el alma al cuerpo”.En sintonía con esto, detalló: “nunca había asistido a una niña, siempre me preparé en estos temas, pero cuando hay que hacerlo no es tan sencillo, una vida está en juego y hay que ser responsable”.Consultado por el estado de salud de la niña, Alfaro mencionó que “ahora está bien, y las primeras impresiones que tuvieron los médicos fue que la chica se intoxicó al inhalar monóxido de carbono porque tenía cerca una estufa a leña”.Al finalizar, el sargento reflexionó que “fue un momento difícil, pero gracias a Dios, Ángela está bien”.