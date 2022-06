No lo dejaron entrar a fiesta de cumpleaños y asesinó a balazos a un invitado

Foto: Un hombre fue asesinado en un cumpleaños. Imagen Facebook Horizonte

La víctima fue identificada como Maximiliano Rhil, oriundo de Ezeiza, que se encontraba en la ciudad para festejar el cumpleaños de su amigo Mauricio Ríos, un empresario marplatense de 51 años.



El conflicto se habría iniciado cuando el agresor llegó al evento junto a su pareja, pero no permitieron la entrada tras informarle que no figuraba en la lista de invitados. Ante esta negativa, el hombre, que ahora se encuentra prófugo, comenzó a agredir verbal y físicamente a las personas que se encontraban alrededor, según informó el medio local La Capital.



El primero en recibir los golpes fue Ariel Núñez, un empresario de 49 años que había viajado desde Quilmes para la celebración y se fue con una pierna fracturada y otras lesiones. Minutos después, el atacante fue hasta su vehículo, que se encontraba estacionado en la zona, y volvió disparando con su pistola 9 milímetros.



En ese momento, disparó al menos cuatro veces contra Rhil. El ruido de los tiros generó un griterío entre los presentes, momento que el atacante aprovechó para regresar al auto con su novia y darse a la fuga.



Minutos después, una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar, escoltada por un patrullero para asistir a los dos hombres heridos. Rhil fue trasladado a una sala de Salud cercana, pero ingresó sin signos vitales. Por su parte, Núñez fue asistido en el Hospital Privado de Comunidad, donde constataron la fractura de su tobillo derecho y le realizaron curaciones.



La investigación quedó a cargo de la fiscal Florencia Salas, quien dispuso la intervención de la Policía Científica en el lugar de los hechos y la toma de testimonios a todos los que observaron lo ocurrido.



La identidad del asesino no fue divulgada, pero las primeras hipótesis difundidas por el medio aseguran que tampoco era oriundo de la localidad y que había asistido sin saber que el cumpleaños tenía una lista privada.