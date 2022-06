Mientras transitaba con su pareja, el ex la siguió y atentó contra su vida

Autoridades policiales detallaron que pasadas las 15 horas del viernes, una joven se encontraba con su actual pareja en el semáforo ubicado en calle Laprida y Presidente Illia de Concordia, a bordo de suautomóvil marca Volkswagen modelo Gol. Mientras esperaban allí, otra persona les arrojó dos balas con la mano y, tras perseguirlos, efectuó dos disparos con un arma de fuego.



Sobre el incidente que pudo haber terminado en una verdadera tragedia, el subjefe de Policía de nuestra ciudad, comisario Danilo Parodi, explicó a El Sol que "la mujer denunciante se encontraba en la esquina del semáforo, observaron a su ex pareja, una persona de 50 años, quien desde su vehículo Ford Fiesta Max, le lanzó con sus manos dos balas, las cuales cayeron en el interior del vehículo de la denunciante". "Quien le arrojó las balas con la mano, los persiguió y le tiró dos tiros con un arma de fuego", aclaró el uniformado.



"Tras ese primer hecho, el hombre los persiguió por calle Concejal Veiga hasta llegar a Ricardo Rojas. Allí, en ese lugar, sacó un arma de fuego y efectuó dos disparos", relató el comisario.



Afortunadamente, los disparos "no lograron impactar en el automóvil Volkswagen modelo Gol, sin embargo, los persiguió nuevamente hasta la intersección de las calles República Del Paraguay y Concejal Veiga".



Parodi comentó, además, que gracias a "diligencias fílmicas se logró realizar un allanamiento a las 19:00 horas" del mismo viernes. Allí "se realizó un registro domiciliario y se prosiguió a la detención de la ex pareja, es decir, el denunciado, quien se trata de un hombre de 50 años".



Además, el subjefe de Policía de Concordia detalló que el allanamiento dio "resultado positivo". Y se procedió al secuestro de "un teléfono celular Marca Motorola E 61, un -1- Automóvil marca Ford Fiesta Max de color rojo, en el marco de abuso de arma y violencia de género".