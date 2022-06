Tragedia en Recoleta: resultados preliminares de las autopsias a las víctimas

Policiales El trágico incendio de Recoleta habría iniciado por la batería de un monopatín

Hoy por la tarde, horas después de sus sepelios en un cementerio de Lomas de Zamora, el fiscal Sebastán Fedullo recibió el informe preliminar de las autopsias a las víctimas del trágico incendio de Recoleta. Los estudios a los cuerpos de Sofía Karina Kibudi (50) y sus hijos Camila Jabbaz (17), Esther Shira Jabbaz (9), Miriam Orly Jabbaz (8) y Rafit Jabbaz (3), practicados en la Morgue Judicial de la calle Viamonte, arrojaron todos la misma conclusión: muerte por inhalación de monóxido de carbono.Según pudo averiguar este medio, tambien se supo que los cuerpos no presentaban lesiones de ninguna índole.Sin embargo, no se conoce todavía por qué las baterías -que no explotaron, sino que comenzaron a emitir llamas- se encendieron de esa forma. No se encontró un cargador y tampoco había un radiador o estufa cerca. Esta incógnita será resuelta por el informe final del caso, que incluirá cámaras, tomas de testimonios a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y un informe de Edenor sobre el estado del tendido eléctrico.Durante este viernes también se realizó la despedida íntima de los cinco miembros de la familia que falleció en el incendio. Con dolor y profunda tristeza, familiares y conocidos participaron de una breve ceremonia en la sede de la Ieshivá Jafetz Jaim y luego se dirigieron para el último adiós en el Cementerio Judío Sefaradí Lomas De Zamora Bene Emeth.La ceremonia finalizó minutos antes de las 12:30. “Por favor, les pedimos que hagan espacio porque estamos muy apurados”, dijo uno de los encargados de seguridad a los medios presentes. El apuro tenía que ver con que el entierro de los cuerpos tiene que estar finalizado antes de que salga la primera estrella, que es cuando comienza el shabat.Ayer, al final del día y según la pericia de los bomberos, el incendio en Recoleta se originó porque se sobrecalentó la batería de un monopatín. “La causa está relacionada con la súbita reacción térmica de baterías de litio pertenecientes a un scooter monopatín eléctrico, inducida presuntamente por sobrecarga o descargas excesivas, golpes en celdas o bien exposición a fuentes de calor, cuyo potencial térmico se transmitiera a los elementos con capacidad de arder, dando lugar a lo ocurrido”, detallaron fuentes de la investigación. “Habrá que terminar de determinar si estaba enchufado o no y qué fue lo que pasó”, agregaron.Ante este escenario, la comunidad ortodoxa judía de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en un estado de completa consternación después de haber confirmado que las cinco personas fallecidas a raíz del incendio en el edificio del barrio porteño de Recoleta pertenecen a una misma familia de 11 integrantes que tenían una actividad muy marcada dentro de la comunidad.