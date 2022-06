Video: pidió que bajen la música de un negocio y como no accedieron rompió todo

El hecho ocurrió en San Lorenzo este jueves por la tarde, en un negocio ubicado en General López al 1880. "O bajas la música o te rompo todo", dijo la mujer muy enojada. Ante la falta de respuestas de la empleada, llevó a cabo su advertencia. Y posteriormente fue denunciada por el dueño.La mujer ingresó al negocio enfurecida porque la música estaba a todo volumen y tras recordar que tenía dos denuncias formuladas, advirtió que iba a "romper todo". Ante la falta de respuestas de la joven que estaba detrás del mostrador, que intentaba comunicarse con el propietario del local, cumplió con su amenaza y estrelló botellas contra el suelo.La empleada no respondió y la agresora le dijo que no se iba a retirar del negocio hasta que ella no bajara el volumen de la música. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, se puede ver cómo la mujer increpó a la chica que estaba detrás del mostrador y finalmente tomó botellas de una góndola y las arrojó contra el suelo. "Te lo dije", le gritó a la empleada.Según el medio local Impacto en la Red, el dueño del local, que en ese momento no estaba en el lugar, ya hizo la denuncia.