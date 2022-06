Cómo sigue la causa del abuelo que mató a su nieto

Una semana después de su liberación, Domingo Faustino Verna (77) sigue recluido en su casa, al este de Bahía Blanca. Allí donde el pasado lunes 13, sobre el acceso por la última de las calles, mató de cinco disparos a su nieto Brian Alexis Verna Batalla (29).Tanto la justicia, como los abogados de Verna e incluso su hija Mariel, la madre de Brian, que lo acusó de maltratar y dejar sin medicación a su hijo, coinciden en algo: que la permanencia del ex suboficial del Ejército en ese domicilio del barrio Nueva Bahía Blanca, aún conmovido por el drama familiar, es lo mejor para todos.. La reacción de su abuelo fue acribillarlo desde la entrada con un revólver calibre 32.. Para ese delito, el Código Penal prevé penas de 1 a 5 años de prisión, uno de los argumentos por los cuales Viego, luego de que el jubilado se negara a declarar, lo liberó.“Difícilmente se revierta este cuadro de situación que, en primer plano y como ocurre pocas veces, muestra la cámara de seguridad”, resaltó un vocero de la fiscalía. Esa filmación, la prueba documental clave del caso, exhibe, desde el techo de la propia casa de Verna, el desarrollo del fatal desenlace en dos momentos temporales.Al principio se ve a Domingo llegar en bicicleta y a Brian abordarlo, pese al intento de su novia, aferrada a su ropa, por frenarlo. Cuando se le escapa de las manos, el joven comienza a golpear a su abuelo en la cabeza. A unos metros, en el piso, se ve que deja caer un palo en el piso.La siguiente secuencia del video, que se difundió editado, muestra cuando Brian vuelve solo y comienza a patear la puerta, hasta que su abuelo abre y le dispara. La fuente judicial, que observó la filmación completa de la cámara, reveló que entre una situación y la otra transcurren unos cinco minutos.Avaló así el encuadre del hecho en una defensa legítima, aunque excedida por la cantidad de disparos y agravada por el uso del arma y el vínculo entre ambos. “Habrá que seguir investigando para ver si la calificación legal se mantiene o cambia”, afirmó no obstante el fiscal general Juan Pablo Fernández, jefe de Viego, a Télam.Para los letrados que asisten a Verna,. “Por el cuadro probatorio y, sobre todo, por las filmaciones, ha obrado en todo momento en legítima defensa desde el momento que sufrió una agresión salvaje y en ningún momento provocó esa agresión”, dijo el abogado Ariel Zara a Radio Bahía Blanca.“Verna se defendió de manera necesaria y racional teniendo en cuenta la inferioridad física en la que se encontraba”, remarcó el letrado. No descartó que el imputado declare y apuntó sobre el entorno familiar al que calificó de “disfuncional y con una conflictividad importante”.Desde la fiscalía adelantaron que Viego citará como testigos para los primeros días de julio a la madre Mariel Verna Batalla y a la novia de Brian. De la chica, Aldana, dijeron que en una declaración ante la Policía, afirmó que le había reprochado a su pareja que se enfrentara a su abuelo.El ex militar le reclamaba un dinero sobre el cual ningún miembro de la familia pudo precisar su monto y el origen de la deuda. Verna Batalla acusó a su padre de provocar la salida de su hijo del trabajo que cumplía en el área municipal de Espacios Públicos, bajo la vigilancia de su propio abuelo.La fuente judicial reveló también que se están incorporando a la causa los informes psiquiátricos de Brian, que padecía un trastorno de conducta y personalidad desde chico, según reveló su madre. Mariel dijo a Clarín que hace varios años estuvo internado en una clínica donde fue dado de alta a los dos meses, pero debía seguir medicado.La mujer acusó a sus padres de maltratarlo y cortarle el tratamiento cuando vivió con ellos. “Le crearon odio hacia mí”, dijo. Aseguró que su padre lo vigilaba constantemente, a través de las cámaras de seguridad y que el día de la pelea le dijo algo “muy feo, hiriente”, según le comentó la novia.“No sé qué palabra le dijo, pero el comienzo de todo fue de parte de mi padre”, resaltó Mariel sobre la reacción de su hijo previa al ataque. Para ella, todo fue premeditado por su padre, Domingo, de quien vive a unos metros, cruzando la calle Cobián. “Con mi hermano coincidimos que si lo llegan a condenar, mi padre se quita la vida”, expresó Mariel, publicó Clarín.