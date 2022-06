Pena condicional por tragedia vial: auto excedido de velocidad y moto sin luces

Un grupo de jóvenes de Crespo viajaba hacia General Ramírez en un auto para ir a bailar a una fiesta. Lo mismo hacían otros dos chicos de la misma localidad, que iban en una moto. En la ruta nacional 12, en un tramo con el asfalto en pésimo estado, el auto atropelló de atrás a la moto. Los dos motociclistas fallecieron en el acto. El conductor del auto fue imputado y acordó cumplir tres años de prisión condicional por la tragedia vial.Según se pudo establecer en la investigación, se trató de una desgracia donde todos tuvieron algo de responsabilidad y mucho tuvieron que ver las condiciones viales y climáticas en que se produjo el accidente.El hecho ocurrió en la madrugada del 22 de agosto de 2021. Unos minutos antes de las 3 de ese domingo transitaban ambos vehículos por el kilómetro 389 de la ruta nacional 12, a la altura del predio de la cooperativa La Ganadera, en cercanías de General Ramírez: un auto VW Gol Trend y una moto Guerrero de 110 cc. Ambos se dirigían en el mismo sentido de circulación: desde Crespo hacia la localidad del Departamento Diamante.En el auto iban cuatro ocupantes, y en la moto iban dos. Todos jóvenes de Crespo de entre 17 y 23 años. El VW Gol Trend era conducido por A.O.J., de 21, y en la moto iban el conductor Agustín Díaz, de 24, acompañado por Rocío Gutiérrez, de 20.El auto embistió desde atrás la moto y los dos crespenses fallecieron en forma prácticamente inmediata. La moto quedó completamente destruida y el auto con el frente dañado. Los automovilistas y otros transeúntes que pasaron por el lugar y se encontraron con el siniestro llamaron a la Policía en forma insistente y reiterada. Cuando una ambulancia llegó al lugar, el personal médico confirmó que nada se podía hacer para salvar a las víctimas.Durante varias horas la Policía desarrolló las tareas de rigor en el lugar, con intervención de la Unidad Fiscal de Diamante, además de efectuarse pericias a través del gabinete de Accidentología Vial de esa Departamental.En la investigación se habló de “culpa concurrente”: el automovilista iba en exceso de velocidad, en una ruta donde la máxima es de 110 kilómetros por hora, y según las pericias el vehículo transitaba a 118. Asimismo, se mencionó que la moto no habría tenido las luces traseras en pleno funcionamiento, publicó diarioPor otra parte, las condiciones no eran las mejores: el asfalto en ese tramo se encontraba con profundos desniveles (aún sigue estando en este mal estado), y no había iluminación pese a encontrarse cerca de uno de los accesos a Ramírez, lo que complicaba la visibilidad en la zona.Todo esto se tuvo en cuenta al momento de llegar al juicio, donde las partes optaron por un acuerdo en un procedimiento abreviado. La fiscal María Florencia Acuña presentó ante el juez de Garantías de Diamante Jorge Barbagelata Xavier el acuerdo al que arribó con el joven de 22 años, A.O.J., y su abogado defensor, Alberto Feu, de tres años de prisión condicional.En la sala de audiencias Héroes de Malvinas de la Justicia de Diamante, el imputado consintió la sanción que deberá cumplir. La semana que viene, el miércoles 29, el juez dará a conocer si homologa el acuerdo en una sentencia.Se indicó que las familias de las víctimas, que no estaban representadas por querellas en la causa, habrían prestado su consentimiento con esta resolución de la causa penal.