Crimen en Mar del Plata: el principal sospechoso se negó a declarar

Policiales Detuvieron al presunto autor material del crimen del joven en Mar del Plata

Julio César Bibbo (21), el principal sospechoso de haber asesinado a puñaladas a Martín Mora Negretti el domingo pasado en Mar del Plata, fue trasladado este miércoles a tribunales para ser indagado. Asistido por una defensora oficial, una vez que estuvo cara a cara con el fiscal el acusado optó por el silencio: se negó a declarar. Al finalizar la audiencia, fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde permanecerá detenido mientras avanza la investigación.No es la primera vez que Bibbo afronta una causa penal y cae preso: estuvo cinco veces detenido y tiene antecedentes por robo, hurto y amenazas. Ahora, es señalado como el autor material del crimen de Mora Negretti. En las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron momentos previos al ataque, se observa al sospechoso armado con un cuchillo y persiguiendo a la víctima junto a los otros detenidos: su pareja, Marilyn Brisa Vera González (23), y sus dos sobrinos de 13 años, ambos inimputables.El asesinato ocurrió a la 1.50 del domingo pasado, en el cruce de Sarmiento y Rawson, cerca de los tribunales marplatenses, donde Mora Negretti, su amigo Bruno Valle (30) y sus respectivas parejas aguardaban el colectivo para ir a sus casas, luego de festejar el cumpleaños de la víctima.En ese momento, observaron que desde un departamento ubicado en un séptimo piso arrojaban bolsas con hielo, lo que género una discusión en la que una mujer y otros tres hombres salieron a la calle. El pleito terminó con los dos amigos apuñalados.A raíz del ataque, Mora Negretti, quien había ido a pasar el fin de semana largo, su cumpleaños y el Día del Padre junto a su familia en Mar del Plata, fue trasladado en una ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA): falleció poco después.Tras las primeras investigaciones, el fiscal Leandro Arévalo, quien investiga el caso, detalló que en las filmaciones incorporadas al expediente se puede observar que cuatro personas salieron del edificio, “entre ellas una mujer, y arremeten con armas blancas contra las dos parejas que estaban esperando el colectivo, y que no pudieron frenar las estocadas con arma blanca”.Si bien había un tercer menor involucrado, la investigación comprobó que el chico de 15 años no bajó del departamento, dado que se quedó cuidando a los tres hijos de la pareja detenida.Tanto el relato de los testigos como las imágenes fueron determinantes para considerar que Bibbo “fue quien ultimó a Negretti”. De hecho, el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Marcelo Yáñez Urrutia, detalló que en las “imágenes del interior del edificio” se ve al acusado “bajando con cuchillos en la mano”.De esta manera, Bibbo volvió a la cárcel tan solo cinco meses después de haber recuperado la libertad: había estado preso desde el 11 de marzo del año pasado hasta el 10 de enero de este 2022 por una causa por robo. Sus antecedentes revelan que, además, estuvo bajo arresto en otras cuatro ocasiones desde principios de 2019.En el caso de Vera González, la mujer se encuentra imputada como “coautora” del crimen. En un principio, ella había sido acusada por el robo de los celulares de las víctimas, pero las imágenes de las cámaras de seguridad hicieron que el fiscal agravara la imputación.Este martes, la mujer se declaró inocente durante su audiencia indagatoria. Su abogada particular, Noelia Agüero, aseguró que la acusada “nunca bajó con un cuchillo o arma blanca y mucho menos lastimó a alguien”. Respecto a su presencia en el crimen, afirmó que bajó porque “no quería que se desmadre o que pasara algo. Lamentablemente, pasó, pero ella asegura que no bajó con ningún cuchillo”. En cuanto a la imagen donde se la ve con un cuchillo, la letrada remarcó que se debe a que su clienta logró sacarle las armas a los agresores.En medio del profundo dolor durante la inhumación de los restos de la víctima, Luis, el padre del joven asesinado, remarcó que espera que la muerte de su hijo “sea bisagra y que desde ahora haya justicia y se acaben los jueces garantistas”.