Escalofriante relato de la mujer apuñalada mientras dormía: detalles del ataque

Volver a la casa

Salvada por su hija

Horas previas

Momento del ataque

Detalles de la relación

Amenazada

Denuncias previas

“Pagar por lo que hizo”

A dos semanas del intento de femicidio ocurrido en Gualeguaychú, Rocío Barrozo, la mujer de 39 años, habló sobre el violento ataque con un arma blanca del que fue víctima de parte de su expareja, Sebastián Sire.La mujer contó que pudo regresar a su casa, pese el miedo que sufre y brindó detalles desconocidos sobre el acoso en los días previos. Además, destacó que su hija Verena le salvó la vida.“Las heridas más complicadas las tengo en los pulmones. Me hicieron placas, pero yo me siento bien y quiero recuperarme bien. Estoy con un psicólogo. Pienso mucho, en muchas cosas. Ayer decidí volver a mi casa. La vuelta, yo creía que iba a ser más difícil, pero conociendo cómo soy, sabía que iba a entrar a mi casa y lo iba a poder enfrentar. Yo le decía a mis amigas que por ahí no caí todavía. Dormí sola toda la noche”, resumió la víctima del brutal ataque sufrido mientras dormía y que fue propinado por su ex pareja.“Si me siento mal tomo algún té de tilo o manzanilla. La imagen que yo tengo es la de mi hija salvándome, es la única imagen que yo ahora quiero recordar. No es que no recuerde, yo recuerdo todo, pero yo solo quiero recordar eso. La vi luchar mucho y es lo que me dio fuerza”, resaltó Barrozo.Rocío relata que el fin de semana previo al tremendo episodio, el agresor la había acosado en un boliche y que una amiga la había ayudado. Incluso, en esa ocasión, tuvo que acudir la policía. Según relata la mujer violentada, Sire había intentado sacarle el celular para que no pudiera accionar el botón antipánico.El día del hecho, Rocío cuenta que estaba intranquila y que no podía dormirse. “El martes yo presentía que las cosas no estaban bien. Y mi hija me había mandado un audio de que lo había cruzado cerca de su escuela. Esa misma noche, estuve hablando con mis amigas, y me decían que vaya a dormir a sus casas y les dije que no, porque tenía que ir temprano a trabajar”, relató la mujer aBarrozo señala que no le dió el tiempo de agarrar el celular y que en todo el momento que Sire la agredió, no emitió una sola palabra. Ante los gritos, su hija acude a la habitación y encuentra a su mamá en el piso y a su agresor. La menor se cuelga del cuello del violento, con claras desventajas: “Ella tiene 39 kilos y él tiene 2 metros de alto”, contó.“Por último, me pincha por última vez y se va mirándome. Yo creo que pensó que me había matado cuando se fue. Por eso se fue mirando. Él se fue muy tranquilo mirándome, como diciendo ya está, ya lo hice”, recordó la víctima.Rocío expresó que comenzó a salir con Sire en octubre del 2021 y que los primeros cinco meses de la relación estuvieron bien, pero los últimos dos meses vivió un verdadero infierno. “De a poco yo me fui alejando de mi familia, porque él siempre me buscaba para hacer otra cosa. Entonces, evitaba que viera a mi familia. Me hacía escenas de celos por cualquier motivo y era muy manipulador. La última vez que discutimos, vino y quería que tomara de la botella de whisky. En una Verena golpea la puerta y me dice que se va a la casa de mi sobrina. Y me empezó a sacudir en la cama y yo ahí salté y comencé a gritar. Y ella irrumpe en la pieza y pregunta qué pasó y él decía que no yo estaba loca, que no pasaba nada”, señaló.Rocío recuerda que la primera vez que el violento la agredió fue en el cumpleaños de un amigo, y que a pesar que todos se dieron cuenta lo que pasaba no intervinieron. “Ahí me di cuenta de que esa era la verdadera cara de él. Hasta me tiró de los pelos al piso. Y desde ahí me di cuenta de que no iba a poder salir sola. Él me desmayó ese día y me llevó al segundo piso de la casa. Me sacó toda la ropa y me dijo que ahí no me iba. Esa noche me violó. Al otro día me llevó a pescar como si no hubiera pasado nada. Él me dijo que si no volvía con él, iba a lastimarme a mi o a mi nieta. Yo tenía mucho miedo, y lo tengo aún. No lo hablaba con nadie, ya estaba aislada. A una de mis amigas le había comentado lo que estaba pasando y me dijo que lo dejara y yo le dije que me diera tiempo. No sabía cómo pedir ayuda”, recordó.Entre las artimañas utilizadas por el agresor, estaban los argumentos de que ella estaba loca. “Fue tanto el lavado de cabeza que me hizo, que perdí la noción de lo que estaba haciendo. Mi hija ya ni compartía la mesa conmigo”, relató Barrozo.Por otro lado, Rocío informa que había otras denuncias previas y que la ex pareja del agresor, se había ahorcado. Luego se enteró que él la arrastraba de los pelos por el barrio pegándole patadas. “Cuando pasó esto, se comunicó una chica de Pueblo Belgrano, y le contó a mi mamá la denuncia que había hecho su hermana que ahora está en Zarate. Esa chica se fue de Gualeguaychú y se fue por miedo, es lo que le dijo la hermana a mi mamá”, afirmó la mujer.La conducta de Sire era de víctima. Al respecto, Rocío alude “Siempre vino victimizándose. Yo me enamoré de él, pensé que valía la pena, que venía de una vida difícil, que él era víctima y yo podía cambiar eso”.Rocío reconoció que tiene miedo de recordar lo que pasó: “Hoy estoy en mi casa y se me pueden venir todas las imágenes de ese momento. Yo le decía a la psicóloga que estaba enfocada en algo, en estar bien y entera. Pero tengo miedo de recordar”, contó a“Quiero que pague por lo que me hizo a mí y a otras chicas. No es una sola denuncia, yo sé que son más de una. Que sí se puede salir, que hay mucha gente que nos apoya, que no estamos solas”, sostuvo.En relación a la familia del agresor, Roció explica que su familia le manda buena energía, que la hermana del violento le dice que la apoya y que su mamá le comenta las fotos. “Pero no me quiero encontrar con ellos en este momento. La entiendo a su mamá, es una mujer buena y luchadora. Me pongo en su lugar de mamá y ella en mi lugar. Somos dos mujeres lastimadas por la misma persona”, finaliza.