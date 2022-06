Revelaron nuevos detalles sobre el rescate de estudiantes explotadas sexualmente

Policiales Rescataron a 16 mujeres que eran víctimas de explotación sexual

Se conocieron más detalles de la investigación que permitió rescatar a 16 estudiantes que eran explotadas sexualmente en la provincia de Corrientes. Entre los 11 detenidos hay cuatro guías de pesca de la ciudad de Paso de la Patria. Lo confirmó Mario Sena, presidente de la Asociación de Guías de Pesca de la villa turística.“Hay mucha gente que está viniendo de afuera a brindar servicios. Pero, según informaciones que tenemos, los detenidos serían oriundos de Paso de la Patria”, dijo Sena.“No es que todos hacen eso, no queremos que queden manchados todos los guías”, dijo, e indicó a Radio Dos que la asociación está compuesta de 134 trabajadores.Por otra parte, Martín Ávalos y Fausto Rojas, miembros de la Policía Federal e integrantes del equipo que, detallaron el modus operandi de la red de trata de personas y cómo se realizó el procedimiento para desbaratarla.“Los allanamientos se realizaron en la ciudad de Corrientes y en Paso de la Patria el sábado a la noche y el domingo a la madrugada. Se trata de una investigación que inició en el mes de abril y a raíz de estas investigaciones se hicieron tareas de campo, patrullaje virtual y escuchas telefónicas, donde se pudo incriminar a la organización por este delito complejo que es la trata de personas”, detalló Fausto Rojas.Agregó que “”. Todas las jóvenes son oriundas de Corrientes capital, eran captadas por una red de trata que las obligaba a trabajar en la prostitución, “ofreciéndolas” a los turistas.Al ser consultados sobre cómo se originó la investigación, el uniformado contó que “se inició porquea manifestar el delito; allí se inició la investigación con el Juzgado Federal número 2 de Corrientes, y con todas las pruebas recolectadas, se solicitaron los allanamientos”.“Una vez que los clientes eran captados, los tratantes les ofrecían un book de fotos con las chicas que tenían disponibles, así elegían el tipo de mujer que querían y una vez que coordinaban, le pasaban los precios y el lugar, para que luego los remiseros trasladaran a las mujeres desde la ciudad de Corrientes hasta Paso de la Patria”, relató.Prosiguió: “Ellos manejaban una importante cantidad de mujeres de las cuales tenían plena disposición en el horario que a ellos les parecía, ellos determinaban lo que le correspondía a cada una, ellas no manejaban el dinero hasta que no terminaban de brindar sus servicios, ellos le cobraban un número de dinero, después le pagaban a las mujeres lo que a ellos le parecía, no tenía conocimiento de qué cantidad de dinero le pedían por sus servicios sexuales”.Para concluir, Ávalos acotó quey otras ocho fueron interceptadas en los remises donde eran trasladadas en inmediaciones de Paso de la Patria”.