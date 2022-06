Por una marca, una maestra descubrió que alumna era abusada por el padrastro

En una escuela de la ciudad de Orán, en Salta, una docente descubrió que una alumna de 9 años era abusada por su padrastro. Lo detectó a partir de una marca que la menor tenía en el cuello. El agresor fue detenido.El caso se descubrió cuando una maestra de un establecimiento educativo de la ciudad ubicada a 280 kilómetros al norte de la capital salteña, advirtiera que una estudiante de 9 años tenía una marca en el cuello.Al ser interrogada, la nena contó que a la marca se la había hecho su padrastro. Al avanzar con las conversaciones confirmaron que el hombre abusaba de ella.Ante esta situación, las autoridades de la escuela, de la que no trascendió el nombre, dieron intervención a la Policía e informaron que al establecimiento asistían tres hermanas de la misma familia, una chica de 14, otra de 12 y la de 9 años.Al consultarle a la adolescente si había sucedido algo en su hogar, dijo que no, pero pidió no volver a vivir allí.Fuentes del Ministerio Público de Salta informaron que la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Orán Soledad Filtrín Cuezzo imputó al agresor por el delito de “abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por la guarda y la convivencia”.Las hermanas fueron examinadas por una médica del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, tras lo que Filtrín Cuezzo solicitó la detención del hombre. Fuente: (Tn)