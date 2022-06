Estaban en el acto por el Día de la Bandera y les desvalijaron la casa

A una familia de Paraná le desvalijaron la casa mientras participaban del acto por el Día de la Bandera en la escuela N° 19 "María Rosa Balbarrey" ubicada en calle Larralde, entre José María Paz y Montiel.



Ante esta situación, desde el establecimiento educativo iniciaron una campaña solidaria para ayudar a la familia damnificada, de apellido Palavecino, según indicó a Elonce, Estela Álvarez, directora de la escuela.



"Ayer celebramos el día de la Bandera, donde los niños de cuarto grado hicieron su promesa. Fue un día muy emotivo. Después del acto, iba saliendo de la escuela y me encuentro en la intersección de la Avenida, con una mamá que salía con su cochecito y estaba desorientada. Le pregunto que la pasa y me dice que le habían desvalijado la casa", relató la directora.



"Como en la escuela somos de trabajar mucho con la comunidad, junto con el grupo docente y supervisores, decidimos hacer un llamado a la solidaridad y pedimos ayuda para la familia", afirmó Álvarez y dio cuenta que tienen una hija que asiste a tercer grado, pero hoy no fue a la escuela porque "le robaron todo lo que tenían en la casa, desde ropa hasta celulares y televisor".



La directora dijo que "nos sentimos muy afectados por esta situación y por eso queremos pedir la colaboración de quienes puedan ayudar". La familia Palavecino está compuesta por un nene de un año y la nena de 8 años que asiste a tercer grado. El padre trabaja en una plantación y la mamá trabaja en el hogar.



Quienes quieran colaborar pueden acercarse a la escuela o comunicarse al 3434524195 (contacto de Álvarez). "Todo lo que tengan a su alcance será bien recibido", dijo finalmente la directora de la escuela Balbarrey que hizo extensivo el pedido de frazadas y estufas para el establecimiento donde asisten más de 100 chicos y "se siente mucho el frío". Elonce.com