Ofrecen $4 millones por datos sobre un hombre filmado al abusar de una niña

El Ministerio de Seguridad de la Nación aumentó apara quien pueda aportar información respecto sobre el paradero de, quien está prófugo desde hace dos años y medio.La resolución fue firmada por el ministro Aníbal Fernández en respuesta a la solicitud de la Fiscalía N° 2 de Moreno-General Rodríguez, a cargo de Carina Saucedo, y del Juzgado de Garantías N° 1.Martínez tiene pedido de captura nacional e internacional, con un alerta roja de Interpol."Hoy 21 de junio de 2022 se cumplen dos años y medio de que Leandro Martínez se encuentra prófugo de la justicia. ¿Será que es tan fácil estar prófugo en este país? ¿Cuántos niños se encuentran indefensos ante estos individuos? Pedimos justicia por nuestra hija y por todos aquellos niños cuyos abusadores siguen en libertad", le dijo ayer la mamá de la víctima al portalAdemás, Juan Pablo Gallego, representante legal de la niña y sus padres, tildó de "insólito" que "con tamaño cuadro probatorio, Martínez haya logrado mantenerse prófugo a lo largo del tiempo, lo cual sólo se explica por sus ingentes recursos económicos y omisiones judiciales elocuentes"."La decisión de redoblar la recompensa por parte del Ministerio de Justicia de la Nación marca un punto de inflexión y esperamos que este hombre sea habido sin más dilaciones", sostuvo el abogado al ser consultado porLeandro Sebastián Martínez (43) exhibía una vida exitosa: casa en un country, cargo gerencial en una empresa de plásticos y reuniones familiares de fin de semana. Pero, a espaldas de todos, abusaba de una nena de 12 años.La víctima ya había advertido su incomodidad en una charla de Educación Sexual Integral (ESI) en la escuela y recién logró que lo denunciaran cuando se las ingenió para que sus agresiones quedaran filmadas.Fue en febrero de 2020 cuando la nena insistió en mostrarle a Martínez la habitación recién pintada de su casa.En las imágenes puede verse cómo el hombre intenta acercarse a ella durante todo el tour por la casa, la incomodaba tocándola delante de su hermanito y luego le señala las nuevas cámaras de seguridad del dormitorio.Gracias a esas filmaciones, logró contar lo que le pasaba y sus padres hicieron la denuncia.Al salir del dormitorio, él se percató del monitor. Y la nena le dijo:. "Me apretó el cuello y me dolió mucho", aseguró ella. Con esos videos como prueba, la nena contó lo que ocurría a su niñera, porque tenía miedo que el sospechoso tomara represalias contra sus padres.Pero, supieron después, el historial de abusos era de larga data., mientras dormía.La mamá de esa amiga les pasó los audios a los padres de la víctima, que. Cuando la nena reveló lo ocurrido, se alejaron de la familia y adjudicaron lo ocurrido a una confusión.Los encuentros se espaciaron hasta que la nena pidió permiso para ir a un pelotero con Martínez, la esposa y los hijos, por lo que sus padres lo autorizaron. Pese a las precauciones, ella afirmó que el agresor le había vuelto a tocar la pierna mientras estaban en el lugar y les dijo: "No quiero ir nunca más con ellos”.. Cuando vieron los videos y supieron la verdad, dedujeron que los abusos comenzaron a esa edad.El sospechoso escapó y todavía está prófugo de la Justicia.