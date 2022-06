Ofrecen recompensa por moto robada: “La compró trabajando con lluvia y frío”

Delincuentes, a cara descubierta, robaron una moto, Guerrero Trip, que estaba estacionada sobre calle Piedrabuena, entre Urquiza y Andrés Pazos. El hecho ocurrió el viernes 17 de junio alrededor de las 18 horas.la damnificada, Milagros Martínez, contó que “Es una pena porque todavía no la termine de pagar, me queda una cuota y ya no la tengo”.Este martes, el padre de la damnificada, Gonzalo Martínez, contó aque realizaron la denuncia y personal policial está abocado a la búsqueda del rodado.“Como padre me dio mucho odio, porque mi hija se compró la moto trabajando de cadete con días de frío y lluvia, y esta gente se la llevó como si nada”, resaltó al destacar que “Milagros la usa para estudiar y trabajar, ahora le cortaron las piernas, porque está todo el día ocupada y andar en colectivo se le complica mucho”.Sobre el hecho, Martínez, detalló que “la moto estaba impecable, no la había terminado de pagar, en el video no se les ve con exactitud la cara de los sujetos, pero estamos tratando de localizar la moto de alguna manera”.En sintonía con esto, destacó que “no queremos dar muchas características porque tenemos miedo que la desarmen” y resaltó que “en el caso que alguien compre la moto pedimos que nos notifiquen así la volvemos a comprar”. Ante cualquier dato comunicarse al 3435071389.