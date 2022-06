Estafa piramidal: calculan perjuicio de USD 20.000 a ahorristas entrerrianos

Allanamientos

Esquema Ponzi

en ámbitos policiales y judiciales porEl caso se conoció hace poco más de un mes, cuando hubo cuatro allanamientos simultáneos en los que se secuestró dinero en efectivo (pesos y dólares), celulares, computadoras y cuadernos con anotaciones, entre otros elementos.Los investigadoresdinero ahorrado por varios "inversores" que decidieron confiar en la compañía Intense Live, a través de la pata local denominada Ignacio Inversiones. "Empezamos con esto en, con una denuncia que hizo una persona de Rosario del Tala, que integró uno de los famosos grupos de inversión", comunicó el fiscal a cargo de la causa, Federico Uriburu.Los aportantes, en general,. Se hicieron reuniones para difundir la conveniencia de invertir en la empresa, con ganancias exorbitantes.Incluso en Rosario del Tala hubo un local comercial, a donde los ahorristas llevaban su dinero. Desde el celular de los denunciados, se les generó a los inversores un usuario y una clave paradonde los ahorristas pudieron ver su aporte y las supuestas ganancias que generaba. Además, se incitó a los aportantes para que inviten amigos y conocidos para que confíen sus ahorros.. Además, indicaron que con los nuevos aportes, los denunciados fueron reponiendo supuestas ganancias a los que llevaban más tiempo dentro del sistema.Los problemas comenzaron a surgir luego del, según acreditó la Municipalidad de Rosario del Tala. El informe policial indicó que ya en 2021, ese mismo sistema de inversiones era investigado judicialmente en otras jurisdicciones del país, pero los ahorristas de Maciá y Tala no lo sabían. Pese a eso, las cuatro personas investigadas, todos varones, siguieron con las maniobras e. Pidieron algunas semanas para solucionar los problemas, pero esa instancia prometida nunca llegó.“Esto explotó ahora, pero viene de hace unos tres años atrás, la organización”, contó Uriburu. “Estamos investigando, pero, en principio, creemos que”, agregó.En referencia a las maniobras, el fiscal aseguró que. “Así se va armando el círculo, construyendo la. El dinero, en principio fue restituido en tiempo y forma. Hubo gente que ganó. Pero quienes denunciaron, lo hicieron porque no les pagaron.”, describió. "Es un sistema viejo, viene de 1920 y es infalible siempre y cuando los inversores no reclamen juntos su inversión", acotó.“Las personas fuerona lo que resulte de las pericias sobre elementos informáticos secuestrados. Estamos esperando esos resultados”, informó Uriburu.En los domicilios particulares secuestraronentre otros elementos."Las denuncias se hicieron casi en simultáneo, primero hubo dos personas que se acercaron a contar lo que les pasó y luego aparecieron otras que formalizaron otra presentación. Pero después que se conociera el caso, nadie más denunció", aclaró."Le dimos intervención a Delitos Económicos que hizo una investigación y vio que después del cierre del local en Tala, cuatro personas seguían vinculadas al negocio, es decir los que", añadió el fiscal.Precisó que los ahorristas denunciantes son "personas trabajadoras, con una pequeña capacidad de ahorro. Los montos defraudados no son grandes fortunas.Pero no hablamos de millones de dólares al nivel de Generación Zoe y Leonardo Cositorto. Pese a todo,", valoró.Al tiempo que le dieron intervención a la división policial, se pidieron los allanamientos. "Estamos esperando qué surge de esos análisis. Eso va a establecer los distintos niveles de responsabilidad de los denunciados", señaló el fiscal.Sobre el dinero secuestrado, Uriburu dijo que. "Los pesos estaban en las otras casas. En Maciá hay una concesionaria que es de familiares de uno de los allanados y argumentan que el dinero es de la empresa familiar", contó.El fiscal a cargo de la causa entiende que en este caso se aplicó lo que se conoce como "esquema Ponzi". Se trata de una forma deEl esquema lleva a las víctimas a creer que las ganancias provienen de actividades comerciales legítimas (por ejemplo, ventas de productos y/o inversiones exitosas), y desconocen que otros inversores son la fuente de los fondos.Se trata de un sistema que puede mantener la ilusión de un negocio sustentable, siempre que los nuevos inversores contribuyan con nuevos fondos, y siempre que la mayoría de los inversores no exijan el reembolso total y sigan creyendo en los activos inexistentes que supuestamente poseen.