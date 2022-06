Una adolescente fue embestida por una moto sobre transitada avenida

Una adolescente fue embestida por una moto sobre avenida de Las Américas, a la altura de la intersección con calles Jorge Newbery y Alfredo Palacios, en horas de la mañana de este martes en Paraná.De acuerdo a los datos a los que accedió, la moto circulaba en dirección Sur-Norte cuando, por motivos que tratarán de establecerse de forma fehaciente, embistió a dos jóvenes que cruzaban por la transitada avenida; como consecuencia del accidente, una adolescente de 17 años debió ser hospitalizada con un fuerte dolor en sus piernas.“Transitaba por avenida de Las Américas, desde Oro Verde, y el semáforo estaba en verde para mí, pero dos chicos se cruzaron entre dos autos y no me dio tiempo a frenar”, contó el motociclista, Leandro. Según manifestó ala joven a la que embistió tenía “un fuerte dolor en la pierna”.“Ella estaba consciente, salté de la moto y fui a ver que estuviera bien, que no se moviera y enseguida llamamos a la ambulancia”, comentó.El motociclista aseguró que “no iba a gran velocidad”. Y apuntó a la semaforización de la transitada avenida: “Es una zona complicada y, además, los semáforos están mal sincronizados porque te da luz verde para cruzar y podés pasar caminando siendo que los autos vienen del otro lado”. “Todos los días pasa algo acá”, remarcó.