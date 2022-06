Programador ahorcado con cable y arrojado a pileta: resultados de la autopsia

Federico Sáenz, el programador de 41 años, según reveló el resultado preliminar de la autopsia.En tanto, el presunto homicida, detenido en la misma escena del crimen, se negó a declarar al ser indagado y quedó preso por homicidio agravado.El resultado preliminar de la autopsia al cuerpo de Sáenz (41) arrojó que la causa de, lo que coincide con la maniobra del asesino cuando lo ahorcó con un cable.A su vez, los médicos forenses tomaron distintas muestras de ADN y sangre para someterlas a una serie de estudios complementarios en procura de confirmar las conclusiones iniciales del estudio al cuerpo de la víctima.Por el crimen del programador permanecía detenido el imputado Mauricio Nahuel Fernández (30), quien al ser indagado por la fiscal María Paula Hertrig, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Boulogne, y asesorado por su defensa, se negó a declarar.Según las fuentes, la fiscal dejó imputado a Fernández por los delitos de "tentativa de robo y homicidio agravado criminis causa", es decir,En cuanto a las medidas investigativas realizadas el domingo, Hertrig ya tiene acreditado, a partir de una serie de videos de cámaras de seguridad de la zona, que Fernández actuó solo."Se lo ve cruzar la Panamericana y acercarse solo a la casa. Llegó solo caminando, no estaba acompañado por cómplices y tampoco lo esperaba algún vehículo de apoyo", dijo auno de los investigadores.Y respecto a los antecedentes del imputado, la Policía le remitió a la fiscal un primer informe en donde aparece relacionado con al menos tres causas en el departamento judicial San Isidro por delitos contra la propiedad: una por robo calificado de 2011, otra por una moto con pedido de secuestro de 2016 y la última por encubrimiento agravado de 2018.Mientras que un sobrino de Sáenz dijo que su tío era "la persona más buena que podías conocer, alguien a quien era imposible desearle el mal".El joven agregó que su tío "actuó en defensa de las sobrinas, que estaban en la casa", porque "ellos habían acordado que si pasaban una situación así no se resistiría a un robo".Por su parte, Ronnie, un vecino de la cuadra, aseguró hoy al canal C5N que, por lo que escuchó, el delincuente estaba "muy drogado" y que momentos antes del asalto otra vecina había visto a un sospechoso merodear la zona."Entró a robar un tipo drogado y no está claro si Fede murió ahorcado o por un infarto, o si se cayó a la pileta. No creo que haya algo más detrás, fue un robo común perpetrado por un tipo que estaba muy drogado", dijo el vecino, quien se enteró de lo sucedido cuando sacó a pasear a su perro y vio los móviles policiales y a la esposa de la víctima, con quien se abrazó llorando.Respecto al dato de que el autor del hecho estuvo merodeando la zona, contó: "Una vecina que venía de hacer ejercicio vio a un tipo llamativo y le avisó al custodio que empezó a caminar para seguirlo. El tipo desapareció y después volvió."El hecho ocurrió el domingo a las 11.50 en una vivienda ubicada en la calle Aguado 1251 de Boulogne, partido de San Isidro, en el norte del conurbano.Todo comenzó cuando la pareja de Sáenz, una médica llamada María Laura Martínez (44), lavaba el auto en el patio delantero de la casa y un único ladrón saltó la reja de la propiedad y la abordó con fines de robo.El asaltante agredió y amenazó a la mujer y logró quitarle las llaves de la casa, con las que entró a la propiedad y cerró la puerta con llave, dejando a la médica del lado de afuera.El delincuente golpeó y redujo a Sáenz, mientras que la médica logró salir corriendo a la calle y le pidió al empleado de la garita de seguridad de la cuadra que llamara a la policía.Siempre según las fuentes, cuando la médica regresó al frente de su casa, pero sin poder ingresar, pudo observar por las ventanas que el delincuente había dejado a su pareja atado y sentado en el jardín trasero y cuando siguió pidiendo auxilio, el ladrón apareció para pegarle una trompada en la cara.Los voceros explicaron que la pareja no tiene hijos, pero sí estaban en la casa dos sobrinas de 8 y 11 años, a quienes, según lo que contaron luego las niñas, el ladrón también amenazó y les dijo que se quedaran encerradas en su cuarto porque quería "robar una bicicleta".Al lugar llegaron móviles de la comisaría 3ra. de Boulogne y de la Patrulla Municipal de San Isidro, quienes guiados por la médica lograron ingresar a la vivienda por una puerta trasera y allí se encontraron con el sospechoso en la cocina, quien tenía una cuchilla de la casa en la cintura.El delincuente fue reducido y detenido por los primeros policías en ingresar y las dos niñas fueron rescatadas, pero Sáenz fue hallado inconsciente en el fondo de la pileta que la familia tiene en el jardín trasero.El hombre, que trabajaba para una empresa del exterior en la programación de apps y juegos para celular, había logrado desatarse las manos, pero tenía dos vueltas de un cable HDMI rodeándole el cuello.Pese a que le hicieron maniobras de RCP, Sáenz no pudo ser reanimado, y se cree que pasó varios minutos bajo el agua.