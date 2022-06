Crimen de Lucio: las detenidas siguen juntas y tienen estrategia para el juicio

“Están juntas y juegan al ajedrez y a las cartas”

Sin privilegios

“No creo que se acusen entre ellas”

Imputaciones

“Tenemos una estrategia”

Planteamientos

La familia insiste en el crimen por odio de género

El crimen de Lucio Dupuy

El juicio por el crimen de Lucio Dupuy está más cerca. Con la finalización de la etapa de instrucción dispuesta por los fiscales esta semana, comenzaron las especulaciones sobre la estrategia que trazarán Magdalena Espósito Valenti -mamá del nene- y su novia Abigail Páez, acusadas por el aberrante asesinato del nene de 5 años ocurrido en La Pampa, en noviembre del año pasado.Ambas mujeres cumplen con la prisión preventiva en el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis. Desde el comienzo, las condiciones de la detención fueron objetadas por la familia de la víctima: aunque están en celdas diferentes, comparten pabellón y tienen contacto permanente.“Están en un pabellón para ellas solas donde hay tres celdas. No están en pabellones comunes. Solo las apartan a la noche. Durante el día están juntas. Juegan al ajedrez, a las cartas”, cuestiona Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, en diálogo con TN. E insiste: “Están de vacaciones, como ya dije. Y mucho más cómodas que las detenidas que tienen una imputación menos grave”.El hombre remarca que Érica Frydlender, mamá de Páez, viaja todas las semanas a San Luis para visitar a su hija: “Ella dice que (las acusadas) tienen la mejor cocina del penal y están mejor que el resto de las detenidas”.En diciembre, dos semanas después del crimen, la querella realizó una presentación ante el juez de control Néstor Ralli, que interviene en la causa, para que las acusadas fuesen separadas. Sin embargo, no prosperó.“No tenemos mucha implicancia en lo que son las condiciones de detención de las detenidas. Nosotros pedimos que las separaran, pero la restricción de contacto es un elemento que no puede sumarse a la prisión preventiva. Por eso no se insistió, pero privilegios no tienen”, afirmó a TN José Mario Aguerrido, abogado de la familia de Lucio.¿El contacto permanente que existe entre Espósito Valenti y Páez desde que llegaron al penal podría influir en las estrategias para sus respectivas defensas? Finalizada la etapa de recolección de pruebas, las especulaciones en ese sentido comienzan a minar el escenario previo al juicio.“En lo que se pongan de acuerdo y lo que no, entre lo que digan y callen, todo lo van a tener que probar”, apuntó Aguerrido. “Hasta acá no sabemos lo que pasó en la versión de ellas. Yo creo que en el debate van a declarar. Y una y otra van a intentar despegarse”, aventuró.El abogado querellante desestima, a priori, la posibilidad de que las imputadas se acusen entre ellas. “No es lo que creo originalmente. Tampoco sé si hay un pacto de silencio o no. Me da la impresión que hay una connivencia entre ambas y me puedo imaginar la estrategia de la defensa, aunque prefiero no abundar en especulaciones”, sostiene.Espósito Valenti, de 24 años, fue imputada por “homicidio triplemente calificado por el vínculo y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”.A su vez, Páez, de 27 años, está acusada de “homicidio doblemente agravado, por ser con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”.Espósito Valenti y Páez tienen abogados diferentes. Pablo de Biasi defiende a la mamá de Lucio y Silvina Blanco Gómez representa a la otra acusada.En conversación con TN, la defensora de Abigail Páez sostuvo que la decisión de los fiscales “no es recurrible” y, por lo tanto, el juicio oral es un hecho que se concretará entre finales de este año o principios del que viene, según la estimación de los funcionarios. “Ellos presentan la acusación y vamos a discutir las pruebas de cada parte en el debate”, acotó.Consultada sobre la posibilidad de que exista un pacto de silencio entre las acusadas, Blanco Gómez dijo: “Son elucubraciones. Nosotros ya tenemos una estrategia”.El doctor De Biasi (defensor de Espósito Valenti) es un compañero de trabajo y “lo que hacemos es garantizar la defensa técnica. Velamos porque las garantías que ellas tienen como imputadas se respeten en el proceso”, dijo.La defensora de Abigail Páez se refirió a las críticas de la familia de Lucio a las condiciones de detención. “La separación entre ellas era imposible de materializar porque nada garantizaba la seguridad de ellas. Por eso, el juez rechazó ese pedido”, remarcó.A su vez, admitió que tanto su defendida como Espósito Valenti van hacia una prisión perpetua: “Si es otra pena, la Fiscalía falló. Lo que hace el juez es verificar si el hecho ha sido debidamente probado en el juicio”. Y concluyó: “Nosotras tenemos cuestiones para plantear en la cancha, pero el partido es muy difícil”.En ambos casos, la pena en expectativa es la prisión perpetua, aunque los fiscales Walter Martos, Verónica Ferrero y Marcos Sacco desestimaron el pedido de la familia de Lucio para que se investigara un “crimen por odio de género”.“En el sistema acusatorio el fiscal y la querella actúan codo a codo, si se me permite la expresión. Estamos de acuerdo con la decisión. Nosotros queremos agregar otra calificación que el Ministerio Público Fiscal no consideró, pero en lo fáctico coincidimos”, consideró Aguerrido.Tras conocerse el pedido de elevación a juicio, el fiscal general Máximo Paulucci se refirió al tema: “Yo no podría adelantar aquí nada de lo que va a plantear la querella. Podría ocurrir que en su acusación, la querella tenga una acusación más que la que promueve la fiscalía, y podría ser esa del crimen de odio”.La familia de Lucio sostiene que la conclusión de los peritajes realizados en febrero a las acusadas determinó que ambas asesinaron al nene porque “interfería en la convivencia de la pareja”, y por el desprecio que tenían hacia el género opuesto. Insisten en que lo mataron por ser varón.Lucio, de 5 años, fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, tras sufrir reiteradas golpizas de parte de las imputadas. De acuerdo con el expediente, en el momento de su descompensación, el nene se encontraba en su casa junto con Páez debido a Espósito Valenti se había ido a trabajar.Páez intentó llevar a Lucio a un centro de salud situado en el barrio Atuel, pero lo encontró cerrado. El menor, entonces, fue trasladado en auto por una vecina hacia el Hospital Evita. Llegó muerto.La autopsia determinó que el nene murió por “múltiples golpes”. Además se comprobó que tenía marcas de mordeduras y quemaduras de cigarrillo previas al hecho, y signos de abuso sexual. Fuente: (Tn)