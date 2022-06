Procesaron a camionero paranaense por transportar 305 kilos de droga

Un chofer de Paraná hace dos meses se encuentra detenido en Corrientes por transportar 305 kilos de marihuana en un camión; el hombre fue procesado y aguarda el juicio privado de la libertad. Aunque no se sabe para qué narco paranaense llevaba el cargamento de droga.



Según lo que se pudo determinar en la investigación, R.M.F., de 34 años, había cargado la droga en la costa del río Paraná, en la localidad correntina Itá Ibaté. A poco de salir por la ruta nacional 12, Prefectura Naval Argentina lo interceptó, en la noche del 16 de abril pasado.



La información había llegado poco antes a los investigadores, acerca de que se estaría por efectuar un traslado de estupefacientes, desde la zona costera de la mencionada localidad pesquera, de unos 5.000 habitantes.



Los efectivos de Prefectura montaron un operativo por el sector y observaron a un camión que salió de un camino lindero al río y se dirigió hacia la ruta.



Montaron el control vehicular y a las 21.30 de aquel sábado interceptaron la marcha del camión Iveco con caja térmica, patente AF035RD, que se dirigía en sentido este-oeste. Los integrantes de la Delegación Itá Ibaté de la fuerza federal se habían apostado en el kilómetro 1.150 de la ruta nacional 12. El muchacho de Paraná frenó y en seguida se dio cuenta que perdió.



Al detener la marcha, le solicitaron la apertura de la caja térmica y en seguida confirmaron las sospechas por la información recibida: encontraron 17 bultos de arpillera, que contenían en su interior 365 ladrillos rectangulares prensados, envueltos en cinta de embalar marrón. El narcotest confirmó que el vegetal que había en el interior era marihuana. El pesaje arrojó un total de 305 kilos.



Según informó Prefectura, el valor de la mercadería superaba los 46.150.000 pesos.



El Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Corrientes, a cargo de Juan Carlos Vallejos, dispuso la detención del conductor y el secuestro del camión y la droga. Poco después, con la acusación de la Fiscalía, Vallejos dictó el procesamiento de R.M.F. por el delito de Transporte de estupefacientes, y también por contrabando de la droga, ya que no solo llevaba el cargamento por el territorio nacional, sino que, por lo observado por el personal de Prefectura, había participado de la maniobra de ingreso de la droga al país desde Paraguay a través de la permeable frontera del río Paraná. Asimismo, dispuso la prisión preventiva.



El defensor oficial del camionero de Paraná presentó un recurso de apelación, no por el procesamiento sino por la prisión preventiva. Pidió la excarcelación del hombre, o bien la prisión preventiva domiciliaria con tobillera electrónica.



Sostuvo que posee arraigo laboral como chofer de camión, que es padre de cuatro hijos menores de edad y que, previo a su detención era quien sostenía económicamente a la familia. Por esto, planteó que, si le permiten estar detenido en su casa, podría cuidar a los niños mientras su pareja sale a trabajar.



La Justicia solicitó un informe por el cual personal del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia consignó que los hijos están bien al cuidado de su madre por lo cual “no se vulneraron los derechos de los menores”.



Pero principalmente, la Cámara Federal de Corrientes sostuvo que la cantidad de droga que el hombre llevaba en el camión “permite presumir la posible existencia de otras personas que le hayan aportado el material ilícito y, con las cuales se podría poner en contacto en caso de obtener la soltura peticionada”, y que “se encuentran pendientes la producción de las medidas probatorias, de las cuales se podrá determinar la real existencia de otros involucrados”.



Por esto, confirmaron la prisión preventiva en la cárcel para R.M.F., quien ahora aguarda el juicio y no se descarta que acuerde una pena con la Fiscalía y termine con un procedimiento abreviado.



Según publicó Uno, el procesado no estaba en ningún legajo de investigación por narcotráfico en Paraná. Tampoco registra antecedentes condenatorios, salvo una imputación por Homicidio culposo por un accidente ocurrido a mediados de 2016.