Varios detenidos por diversos delitos durante la madrugada de domingo en Paraná

Robo de cables, grescas que culminaron con daños y lesionados, motivaron sendos procedimientos policiales durante la madrugada de domingo en Paraná. En un caso, atraparon a tres delincuentes con elementos robados y 36 plantas de marihuana.Dos sujetos que estaban colgados de un poste, cortando cables, movilizaron anoche al personal de comisaría quinta hasta calles República de Siria y Los Chingolos, en Paraná. De acuerdo al parte policial, cuando los funcionarios policiales divisaron a los dos delincuentes bajando de un poste y arrojaron elementos en su huida; fueron rápidamente demorardos.Según se informó, al realizarles la inspección, encontraron cableado telefónico cortado, siendo cinco tramos de 70 cm aproximadamente, dos llaves de boca, un caño y un cuchillo Tramontina.En comunicación con la Fiscalía en turno, dispuso la detención de los autores de 18 y 19 años de edad y el traslado a Alcaidía de Tribunales por el delito de Tentativa de Robo en Flagrancia.Una problemática entre dos familias requirió de la presencia policial en calle Marambio anoche en Paraná; al llegar los móviles de la División 911, comisarías 5°, 16° y del GSD, sobre calle Islas Orcadas en sentido sur al final, advirtieron una gresca generalizada que finalizó con la detención de un sujeto de 34 años.De acuerdo al parte policial, el hombre a punta de pistola (la que no fue localizada) habría abordado a un menor de 16 años e intentó sustraerle su celular, pero no logró concretar el hecho, ya que el menor salió corriendo; ocurrió sobre calle Base Primavera al final.Durante la aprehensión del sujeto, una mujer de 28 años de edad intentó agredirlo con un ladrillo; y cuando uno de los funcionarios intervinientes intercedió para evitar la acción, fue impactado por el ladrillo y sufrió un corte superficial en el tabique.En comunicación con la Fiscalía en turno, dispuso la aprehensión del sujeto por el supuesto delito de Robo agravado en grado de tentativa y la correcta identificación de la mujer por el delito de Lesiones.A la 1:30 horas, personal de comisaría sexta fue comisionado por la sala 911 a calle Luis Pacha Rodríguez al final, ya que solicitaban la presencia policial. Al llegar, los funcionarios policiales se entrevistaron con una ciudadana de 30 años de edad, quien les manifestó que tuvo una discusión con su hermano de 31 años de edad, el que se encontraba en estado de ebriedad y, ofuscado, le propinó un golpe de puño en el rostro, para luego retirarse del lugar.La mujer fue trasladada en ambulancia hacia el hospital San Martín para su atención, ya que presentaba una herida cortante en la ceja derecha.Los efectivos realizaron una búsqueda del sujeto, y al regresar a los pocos minutos e ingresar a la vivienda, localizaron al mismo agazapado en el patio trasero.En comunicación con la Fiscalía en turno, dispuso el traslado hacia Alcaldía de Tribunales por el S/ Delito de Lesiones en Flagrancia.En tanto, a las 2:30 horas, personal de comisaría novena fue comisionado por la sala 911 a calle Luis Nernet, ya que solicitaban la presencia policial. Al llegar, los funcionarios policiales se entrevistaron con una ciudadana de 40 años de edad, quien les manifestó que su hijo de 20 años de edad se encontraba alterado y rompiendo todo el domicilio; fue por eso que procedieron a demorarlo.En comunicación con la Fiscalía en turno, dispuso el traslado hacia alcaidía de tribunales por los delitos de Daños y Amenazas.Y a las 5 de la madrugada, personal de comisaría decimocuarta transitaba por calle Trevesse y pasillo 2, cuando visualizaron a tres sospechosos, quienes al ver la presencia policial se dieron a la fuga hacia el fondo del pasillo, dejando abandonado 36 plantas de marihuana que oscilan entre los 16 y 70 centímetros de altura, un par de zapatillas, una cámara de pelota, una cuchilla, dos alicates, una cierra, un ventilador, una escalera chica, una máquina de cortar pasto, una pala, cableado varios, cuatro portafocos, un reflector, tres turbinas de refrigeración, siete focos grandes, seis lámparas, bidones de fertilizantes, un temporizador, tres balastros, seis térmicas, un buscapolo, e ingresaron a un predio que no les pertenece y esta deshabitado, donde demorados.En comunicación con la Fiscalía en turno dispuso el alojamiento del mayor de 29 años de edad a Alcaidía de Tribunales y los menores de 16 y 17 años de edad sean trasladados a la División Minoridad, todos por los delitos de Receptación Sospechosa e Infracción a Ley Federal 23.737.