Escándalo: filmaron un video porno en un cementerio y hubo denuncias

Foto: La actriz en el cementerio (Gentileza medio de Morón)

Todo se inició cuando un usuario de Facebook denunció la filmación protagonizada por la actriz porno conocida como Niquui Salazar, también conocida como "La Morochita", quien habitualmente vende sus contenidos eróticos a través de plataformas de estas temáticas.



En el video se muestra una pareja teniendo sexo con las imágenes del campo santo.



En la filmación, llevada a cabo aparentemente en 2021, en plena cuarentena por la pandemia y en una jornada soleada, no se ven otras personas que la pareja en cuestión, pese a que abundan los paneos.



Luego de la viralización del video, la joven lo bajó de sus redes sociales y les dio baja.



No obstante, el padre de Diego Aljanati, un chico de 13 años que habría muerto en 2015 durante un hecho de inseguridad al ser atropellado por un patrullero, realizó una denuncia por lo que considera como una profanación de la tumba en la que descansa su hijo.



"El año pasado profanaron y robaron cosas (de la tumba). Quizás esta gente se haya llevado cosas. Entonces hice la denuncia en la UFI (Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Morón presentando las pruebas. Vamos contra los que hicieron este video. Ellos serán responsables de lo que pasó. Los culpables también son los cuidadores del cementerio", expresó Cristian Aljanati a Unmediodemorón.



"Pedí explicaciones en la Municipalidad, porque el video se filmó de día. Tiene que haber complicidad del cuidador o encargado del cementerio. Básicamente, me descartaron. Dijeron que iban a hacer una reunión y a comunicarme qué era lo que había pasado", agregó.



NA