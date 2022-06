Niño llamó al 911 y le salvó la vida a su mamá que era golpeada por su pareja

Un menor de edad le salvó la vida a su madre tras llamar al 911 para alertar y pedir ayuda a la policía debido a que la mujer estaba siendo violentada por su ex pareja, quien además la amenazaba con un cuchillo y su rápida actuación garantizó que los efectivos lleguen a tiempo para evitar un femicidio.



El hecho ocurrió en una vivienda de la localidad salteña de Orán donde un sujeto en estado de ebriedad agredía a la mamá del nene, por lo cual el pequeño, cuya edad no fue especificada, tomó el teléfono y llamó a la central de Emergencias para pedir ayuda, según informó el Ministerio Público Fiscal a los medios locales.



Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, el agresor reaccionó de manera violenta, tras lo cual fue detenido y trasladado hacia una comisaría tras cometer el episodio de violencia de género.



En el caso interviene la fiscal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, quien imputó provisionalmente al hombre por amenaza con arma en perjuicio de su ex pareja, mientras que la víctima radicó denuncia en contra del individuo y solicitó que sea excluido del hogar por violencia de género.