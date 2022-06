Se realizará en agosto el juicio por femicidio en Victoria: será por jurados

En la mañana del jueves se llevó a cabo el primer sorteo de jurados en la ciudad de Victoria. En esta ocasión se seleccionaron los potenciales jurados que deliberarán sobre el femicidio de Noelia Soledad Almada, ocurrido en marzo del año pasado y por el cual será juzgado Carlos Andrés Paeras.



La directora de la Oficina de Gestión de Audiencias, informó que la primera audiencia de selección de jurados se llevará a cabo en el Salón del Concejo Deliberante, así como todo el desarrollo del proceso judicial.



En la audiencia a realizarse el primer día de agosto “van a asistir tanto el juez de la causa como las partes -fiscal y defensor del imputado- y en ese acto las partes van a evaluar sobre la pertinencia o capacidad de esas personas para poder intervenir como jurados”, comentó la Dra. Maiocco.



En esa oportunidad se seleccionarán 12 jurados titulares y 4 suplentes, los cuales tendrán la obligación de deliberar sobre las pruebas presentadas y la culpabilidad o no de Paeras por el femicidio de Noelia Soledad.



El juicio a Paeras tendrá comienzo el día 2 de agosto y podría desarrollarse durante cuatro jornadas.



Por su parte, la abogada querellante Emma Clementi, afirmó a Lt 39 que “estamos muy convencidas de la culpabilidad -de Paeras- pero eso lo tiene que decidir un jurado. Creemos que el jurado va a poder apreciar todas las pruebas que indican a Paeras como el único responsable del femicidio de Noelia Soledad, entendemos que se va a poder saber la verdad, no únicamente para conseguir justicia por Soledad, sino también para dar cuenta de una trama de violencias que atraviesan a toda la comunidad, de la cual Soledad fue una víctima más, de las casi una por día que tenemos en nuestro país, producto de la violencia machista que es estructural”.



El juicio por este femicidio será el primero en realizarse en la ciudad de las siete colinas. El caso

En la madrugada del 15 de marzo de 2021, tras una denuncia telefónica que daba cuenta de discusiones en una vivienda del Quinto Cuartel, personal policial encuentra sin vida a Noelia Soledad Almada y gravemente herido a Carlos Andrés Paeras.



Las pericias realizadas darían cuenta de que el hombre apuñaló 13 veces a su ex pareja y luego se habría intentado quitar la vida, con la misma arma que utilizó contra Almada.



Noelia había realizado al menos cinco denuncias por violencia de género y, al momento del femicidio se encontraba vigente una extensión de la primera prohibición de acercamiento que la justicia le había consignado a Paeras.



Tres días antes de su muerte, Noelia había realizado una última denuncia en la Comisaría del Menor y la Mujer, de la cual el Juzgado de Familia dispuso la exclusión de hogar de Paeras.



Tras el accionar policial, el acusado fue internado en el Hospital San Martín de Paraná donde permaneció algunos días en recuperación con consigna policial y luego trasladado a la Unidad Penal de la misma localidad, donde permanece con prisión preventiva hasta el juicio.